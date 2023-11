“Playa Soledad”, la nueva serie entrañable de Clarovideo

“Playa Soledad” ya está disponible en Clarovideo. Foto: Gettyimages.

“Playa Soledad” es una serie original de drama, protagonizada por Sheryl Rubio, Odiseo Bichir, Christian Vázquez, Diego Klein, María Castellá y Luis Curiel, que ya está disponible en la plataforma de Clarovideo.

Es un dramedy de 14 episodios, con duración de 30 minutos cada uno, que habla sobre la identidad, la importancia de las raíces, y las segundas oportunidades.

Unotv.com platicó con la actriz María Castellá sobre esta serie que considera “súper entrañable” y sobretodo necesaria para los tiempos difíciles que se viven: “esta serie es como un destello de luz”.

“Es la historia de una comunidad, que está a punto de perder todo y creo que como humanidad estamos definitivamente en ese momento, con tanta tragedia y justamente el feedback más hermoso que me han escrito en mis redes sociales y en todos los lados ha sido como de está hermosa la serie, eso me ha dado mucha calma”, compartió la actriz.

¿De qué trata “Playa Soledad”?

La serie cuenta la historia de Helen Castro (Sheryl Rubio), una mexicana que vive en España y debe volver a México para convencer al único poblador de Playa Soledad, que no ha aceptado vender su tierra, para convertir el pueblo en una reserva ecológica, este personaje es Luis Castro (Odiseo Bichir), su padre, al que no ha visto desde hace 20 años.

Convencida de que puede lograrlo, acepta el reto, pero el reencuentro se complica ya que Helen es engañada por la empresa donde trabaja y los planes nunca fueron construir una reserva ecológica, sino un puerto naviero que acabará con Playa Soledad.

Castellá da vida al personaje de Sombra, la mejor amiga de la protagonista de “Playa Soledad: “es una chava súper darqueta, que a primera vista puede no me caer bien, pero poco a poco empiezas a entender que tiene una coraza porque ha perdido muchas cosas y creo que es algo totalmente humano, ponerte una máscara para defenderte, no son tiempos fáciles”.

La serie cuenta también en el reparto con actores como: Ariel Padilla, Paly Duval, Bárbara Torres, Adriana Cardeña y Alex Tienda, entre otros.

La trama recorre los reencuentros de la familia, el amor entre padre e hija y el sentido de pertenencia con el lugar donde se nace.

“Playa Soledad”, es una co producción de Clarovideo y Sony Pictures Television y está disponible en16 países. Fue filmada en CDMX, Bogotá y Coveñas, Colombia