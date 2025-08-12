Plutarco Haza regresa a “El Señor de los Cielos” y da salto a Hollywood

GENERANDO AUDIO...

Plutarco Haza tiene 53 años. Foto: Azteca Prensa

El universo de “El Señor de los Cielos” se expande con “Dinastía Casillas”, el nuevo spin-off con el regresa uno de los personajes más calculadores y recordados por los fans: Víctor “El Ingeniero”, interpretado por Plutarco Haza.

El actor, que se incorporó a la saga como un antagonista de inteligencia fría y precisión quirúrgica, aseguró que este regreso tiene un sabor distinto: “Volver a un personaje que ya conoces es como reencontrarte con un viejo amigo… aunque en este caso sea un amigo peligroso”, bromeó Haza en entrevista.

Para el histrión, retomar el papel implicó volver a un set que ya le es familiar, pero también adaptarse a nuevas dinámicas.

“La serie ha crecido mucho en producción y en escala. Ahora es más ambiciosa, con escenas de acción más grandes y tramas que se sienten como películas. Me emociona que el público vea cómo ‘El Señor de los Cielos’ sigue evolucionando, sin perder la esencia”. Plutarco Haza

Plutarco Haza cumple sueño de trabajar en Hollywood

Plutarco Haza vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras retoma su papel de Víctor “El Ingeniero”, también celebra su llegada a Hollywood con la película “Mexicali”, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024.

El actor, que debutó en el cine hace más de dos décadas, reconoció que este salto internacional es fruto de un proceso largo: “Mi primer trabajo en Hollywood fue Trade (2007), con Kevin Kline, donde tuve un personaje breve pero significativo. Después hice Colosio: El asesinato (2012), que si bien no es de Hollywood, me ayudó a seguir construyendo mi carrera en el cine. Luego vino Melancolía, al lado de Alessandra Rosaldo y ahora Mexicali me abre otra puerta”, contó a UnoTV.

La película “Mexicali”, dirigida por Miguel Flatow, es un thriller que explora la corrupción y el narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos, siguiendo la historia de un agente que se ve atrapado en una red de engaños y traiciones.

“Es una película que retrata una realidad muy cruda, pero con una narrativa visual potente. Me siento muy orgulloso de que haya llegado a Cannes, porque es un escaparate enorme para cualquier actor”, aseguró Haza.

Aunque no adelantó muchos detalles sobre la trama de su cinta, sí reconoció que es un proyecto exigente: “Hay mucha acción física, y me tocó trabajar con un equipo que tiene mucha experiencia en Hollywood. Eso te obliga a dar lo mejor de ti en cada toma”.

La cinta aún no tiene fecha de estreno, pero Plutarco Haza espera poder seguir alternando su carrera en México y en Hollywood.