“Podemos solucionar esto de inmediato”: Florinda Meza hace nuevo llamado a hijos de “Chespirito”

Florinda Meza hace nuevo llamado a hijos de “Chespirito”. Foto: Cuartoscuro

Florinda Meza volvió a llamar al diálogo a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, ante la inminente salida de una serie que contará pasajes de la vida del humorista mexicano.

“Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares”.

Ver más Esta es toda la verdad que hay en mi corazón, la comparto con ustedes. pic.twitter.com/JOGbTnt0Rz — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) April 26, 2024

A través de un comunicado, la viuda del creador de personajes como “El Chavo del 8” o el “Chapulín colorado” recordó que no ha iniciado ningún proceso legal. Sin embargo, dijo, defenderá su trabajo.

“Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, no he demandado a nadie. No es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo por ningún motivo… Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Rober, porque nuestro amor no sólo duró 40 años, sigue vivo”.

La actriz que dio vida a personajes entrañables como “Doña Florinda” o “La Chimoltrufia” aseguró que le fue negado su derecho a una negociación tras el término de los contratos que tenían con la televisora de San Ángel.

“En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie “Chespirito”. Yo, como escritora, tenía que ser convocada a esa negociación, pero no fue así”.

Finalmente, después del llamado a los hijos de “Chespirito”, Florinda Meza afirmó que todo proyecto que no se apegue a la verdad no podrá ser la biografía del fallecido humorista.

“Cualquier producción que hable de él, se apegue a la verdad y refleje lo que Roberto pensaba y sentía. Cualquier versión ajena a eso, no será su biografía, será otra historia de la imaginación de alguien más. Llena de fantasías para vender, pero el personaje que lleve el nombre de Roberto no será realmente él”.