Adrián Di Monte se salvó en La Casa de los Famosos México 3 – Foto: AFP

La primera eliminación en La Casa de los Famosos México 3 desató la polémica, pues a pesar de la salida de Olivia Collins, Adrián Di Monte rompió el récord de personas que se posicionaron a sus espaldas expresando su deseo para que saliera de la casa; sin embargo, los propios participantes lo recibieron entre abrazos cuando salió de la cuerda floja.

Tras lo sucedido, múltiples usuarios de redes sociales no solo criticaron la actitud de los habitantes, sino que recordaron las acusaciones de violencia que pesan sobre el actor cubano por parte de su expareja Sandra Itzel.

Así fue el primer posicionamiento hacia Adrián di Monte

Adrián di Monte ha generado comentarios encontrados desde que se anunció su participación en La Casa de los Famosos México 3 por las acusaciones de agresiones por parte de Sandra Itzel.

Este domingo 3 de agosto, el cubano se convirtió el participante con más posicionamientos en su contra frente a los otros tres nominados de la semana: Priscila Valverde, Elaine Haro y Olivia Collins, quien fue eliminada por el voto del público.

Con excepción de Mar Contreras, todos los habitantes de la casa se colocaron detrás de Di Monte.

Sin embargo, al momento de dar sus razones por las que quisieran que el actor se fuera de la casa, la mayoría aseguró que no se debe a las polémicas de su pasado.

“No me pongo a pasar del pasado de los habitantes”, señaló Facundo.

“Yo no tenía el gusto de conocerte, pero quería ser coherente con mi nominación”, dijo Mariana Botas

“Lo que vi afuera no me gustó, pero mi opinión aquí no tengo nada qué decir”, posicionó Aarón Mercury

“La casa se juega adentro, no afuera”, expresó Alexis Ayala

Una de las pocas habitantes de La Casa de los Famosos que hizo referencia a la situación con Sandra Itzel fue Dalilah Polanco.

“Quiero que te vayas porque entré a esta casa con información, que debí dejar afuera, pero no pude hacer oídos sordos… No me ha podido permitir convivir, pero yo te nominé y me parece correcto estar parada aquí”, dijo.

Por su parte, Adrián di Monte contestó: “Información con la que hayas entrado, eso no me define, es mi pasado de hace muchos años”.

Aldo de Nigris también se fue detrás de Adrián Di Monte y comentó: “Quiero que te vayas por lo que vi fuera y como aquí no ha habido problemas, no tengo otra razón por eso voté por ti”.

El actor también respondió así: “Entiendo, yo me la pasaba muy bien contigo, desde antes dije ‘va a ser mi compadre’… Tranquilo lo de la funada, yo sé quién soy y eso es lo que más me importa, yo tranquilo con la frente en alto”.

Cuando Adrián di Monte volvió a La Casa de los Famosos México tras darse a conocer que Olivia Collins era la primera eliminada, casi todos los participantes se acercaron a abrazarlo pese a posicionarse en su contra de manera casi unánime.

Mientras felicitaban al cubano, los participantes miraron a la cámara para despedirse de Collins, la primera eliminada de la actual temporada de La Casa de los Famosos.

Los usuarios no olvidan el pasado de Adrián di Monte

A pesar de que los participantes del reality show evitaron considerar su polémica con Sandra Itzel, los usuarios de X (antes Twitter) recordaron las acusaciones de su expareja.

“A las víctimas se les revictimiza. A los agresores se les aplaude su ‘redención’. Así funciona la cultura de la impunidad”, dijo la usuaria Leslie I. Jiménez.

“Quieren funar a Mar por decirle a Adrián que pues que bueno que merece una segunda oportunidad y espero así también funen a Aldo, Aarón y Facundo que están haciendo lo mismo”, escribió la usuaria identificada como @souldesak.

Los usuarios también criticaron a Facundo por decir en el programa que “No podemos juzgar por un audio“, en relación con una nota de voz en la que se escuchaba al cubano decir: “Entiendo a los psicópatas por qué matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca”.

“Está cabrón que Facundo diga: ‘No podemos juzgar por un audio’. ¿Entonces qué querían, que Sandra Itzel muriera para ahora sí aceptar que Adrián es un violentador?”, escribió la usuaria @Valeria08320857 en X (Twitter).

Toda la polémica entre Adrián di Monte y Sandra Itzel

Adrián di Monte y Sandra Itzel comenzaron una relación en 2013, la cual los llevó a casarse y estar juntos durante casi una década, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana.

Durante su participación en el reality “Inseparables” (2022), antes de su separación, se hicieron evidentes tensiones entre la pareja, como en un video donde Di Monte le gritó a Itzel frases como “Nunca has medido nada en tu vida”.

En 2023, dio una entrevista en el podcast Hablemos de Tal con Un Tal Fredo, la actriz y exvocalista de La Sonora Santanera detalló haber sido víctima de violencia psicológica, económica y sexual, además de infidelidades repetidas.

“Creo que es la más grande prueba de abuso que se pudo demostrar que ejercía sobre mí. Si enfrente de las cámaras se portó así, yo quiero que la gente dimensione cómo se portaba atrás conmigo, cómo me manipulaba atrás”.

Sandra Itzel

La cantante acusó que su expareja le gritaba, la demeritaba y hacía sentir no suficiente. “No está bien, no es normal“, dijo.

También afirmó que el actor la grabó sin consentimiento durante encuentros íntimos y compartió ese material. Estas declaraciones, acompañadas de capturas de pantalla y audios. Además, interpuso una denuncia legal por violencia y acoso, de acuerdo con medios nacionales.

Di Monte negó categóricamente las acusaciones de violencia, calificando como falsas las imágenes de moretones compartidas por Sandra Itzel, según reportes de la prensa mexicana.