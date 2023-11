De Frida Sofía a Verónica Castro: las polémicas más destacadas de Enrique Guzmán

El cantante se ha visto envuelto en conflictos. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

El intérprete de “La plaga” volvió a ser el foco de atención por sus declaraciones sobre un presunto abuso sexual contra una menor. Aquí en Unotv.com te vamos a presentar las polémicas de Enrique Guzmán.

¿Cuáles son las polémicas más destacadas de Enrique Guzmán?

El cantante vs Frida Sofía

En abril de 2021, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, acusó al cantante, quien es uno de los exponentes del rock & roll, de haberla abusado sexualmente desde que era niña.

Sin embargo, el intérprete de “La plaga” negó las acusaciones, afirmando que su nieta mentía. El caso sigue abierto, pero no se ha presentado una denuncia formal.

“No tengo nietos”: el cantante niega a Apolo y Frida Sofía

Luego de la polémica sobre la paternidad de Luis Enrique Guzmán sobre Apolo, el hijo que tuvo con Mayela Lagunes, el cantante aseguró que el menor no era su nieto.

[TE PUEDE INTERESAR: Mayela Laguna lanza advertencia a Enrique Guzmán]

“No tengo nietos. No lo conozco. Eso no es mío”, señaló Enrique Guzmán en una rueda de prensa.

¿Enrique Guzmán es homofóbico?

En varias entrevistas, el intérprete de “Popitos” ha realizado expresiones machistas y declaraciones en contra de la comunidad LGBT+ a lo largo de su carrera.

El cantante es tachado de psicópata por Frida Sofía

En una ocasión, Frida Sofía, quien no convive con su mamá, dijo que Enrique Guzmán era un psicópata. Además, afirmó que su abuelo estuvo involucrado en la muerte de un mesero.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Se debería de preocupar también, ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada. ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero?”, expresó la joven, de 31 años, en un audio.

¿Enrique Guzmán quiso acosar a Verónica Castro?

En 2021 salió a la luz un video que muestra el supuesto acoso del cantante contra la conductora, quien al parecer tuvo un romance con Yolanda Andrade, en una entrevista.

Ver más Vaya vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas "en vivo y a todo color" no me imagino en lo privado tus acciones. pic.twitter.com/vnj75aQ7Rp — Mar (@punzesa) April 8, 2021

[NO DEJES DE LEER: ¿Karma? Enrique Guzmán se disculpa por comentario sobre hermana de Frida Sofía]

Durante la charla, el intérprete de “El rock de la cárcel” realiza un par de movimientos con las manos. Sin embargo, lo controversial fue cuando al parecer quiso tocar el busto de la actriz.