¡Todo un galán! Macaria, la guapa actriz del cine mexicano a quien conquistó Polo Polo

Polo Polo, quien murió este lunes a los 78 años, destacó en el mundo de la comedia y el humor, llevándolo a conquistar al público y a bellas mujeres, como a la actriz conocida como Macaria, con quien sostuvo un romance.

Leopoldo Roberto García Peláez, nombre completo del famoso, cuya muerte lamentaron varias celebridades del mundo del espectáculo, sostuvo un romance con Delia Beatriz de la Cruz Delgado, mejor conocida como Macaria.

La propia famosa, quien en su juventud fue uno de los rostros más bellos de la pantalla mexicana, confesó que la relación con el comediante duró unos años en los que, incluso, vivieron bajo el mismo techo con los hijos del llamado “maestro de la comedia”.

En entrevista con Aurora Valle, la actriz que da vida a Magdalena en la serie “Vecinos” recuerda que, pese al cariño, decidió separarse de García Peláez, sin dar mayores detalles de la situación.

“Pasaron cosas que nunca me esperé y decidí que no estábamos bien, le dije ‘mira, yo creo que lo mejor es que yo me vaya. Hay tres opciones: o nos hacemos como que nada pasa y seguimos así, o vamos con alguien que nos ayude o me voy a mi casa. Y cuando te arrepientas me llevas serenata con los Montejo’”.

