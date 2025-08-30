Poncho de Nigris enfrenta a Adrián Marcelo en el aeropuerto de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo. Foto: GettyImages

Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde ambos protagonizaron un tenso encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aunque esta vez no hubo golpes, el encuentro dejó claro que la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo sigue encendida y cualquier coincidencia entre ambos personajes puede terminar en un nuevo choque mediático.

“¡Bájate, wey!”: el reto de Poncho

De acuerdo con videos difundidos, Poncho de Nigris vio a Adrián Marcelo desde la planta baja del aeropuerto y, con voz enérgica, le lanzó un reto.

“¡A ver si muchos h*evos, bájate! ¿Querías platicar? ¡Bájate, wey!”. Poncho de Nigris

Mientras tanto, Adrián Marcelo se encontraba en compañía de su amigo Iván Fematt “La Mole”, quien intentó calmar los ánimos y evitar que la situación escalara. Aunque la confrontación fue intensa, no pasó de los gritos y no hubo contacto físico.

El motivo de su presencia en la CDMX

El enfrentamiento se dio mientras Adrián Marcelo y La Mole preparaban la presentación de su show “Hermanos de Leche” en la capital, mientras que Poncho de Nigris viajaba por una colaboración con Wendy Guevara.

Este episodio no es aislado. La tensión entre ambos personajes lleva años en desarrollo: