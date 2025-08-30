Poncho de Nigris enfrenta a Adrián Marcelo en el aeropuerto de la CDMX
Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde ambos protagonizaron un tenso encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Aunque esta vez no hubo golpes, el encuentro dejó claro que la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo sigue encendida y cualquier coincidencia entre ambos personajes puede terminar en un nuevo choque mediático.
“¡Bájate, wey!”: el reto de Poncho
De acuerdo con videos difundidos, Poncho de Nigris vio a Adrián Marcelo desde la planta baja del aeropuerto y, con voz enérgica, le lanzó un reto.
“¡A ver si muchos h*evos, bájate! ¿Querías platicar? ¡Bájate, wey!”.Poncho de Nigris
Mientras tanto, Adrián Marcelo se encontraba en compañía de su amigo Iván Fematt “La Mole”, quien intentó calmar los ánimos y evitar que la situación escalara. Aunque la confrontación fue intensa, no pasó de los gritos y no hubo contacto físico.
El motivo de su presencia en la CDMX
El enfrentamiento se dio mientras Adrián Marcelo y La Mole preparaban la presentación de su show “Hermanos de Leche” en la capital, mientras que Poncho de Nigris viajaba por una colaboración con Wendy Guevara.
Este episodio no es aislado. La tensión entre ambos personajes lleva años en desarrollo:
- Retos de pelea: Poncho ha propuesto en varias ocasiones enfrentarse a Adrián en un combate, incluso en escenarios como la Arena Monterrey
- Pelea cancelada: En 2022 se anunció una posible pelea en el Domo Care, pero nunca se concretó. Poncho aseguró entonces que “la vibra de la gente era mala” y que la organización se complicó
- Cruces mediáticos: Sus constantes declaraciones públicas, burlas y participación en reality shows como “La Casa de los Famosos” han mantenido vivo el conflicto.