Poncho de Nigris revela razón por la que no hará fiesta de 15 a su hija: “No es por el dinero”, asegura  

GENERANDO AUDIO...

Poncho de Nigris recibió críticas por 15 años de su hija. Foto: Cuartoscuro

Poncho de Nigris respondió a las críticas que ha recibido luego de que se diera a conocer que el famoso no quería hacer la tradicional fiesta de 15 años a su hija mayor, Ivanna.

A través de una transmisión en vivo, que retomaron otras cuentas de redes sociales, Poncho de Nigris confirmó que su hija no tendrá ese festejo y reveló las causas que lo motivaron, y descartó que se trate de un tema económico.

“No es por el dinero. Yo le dije a mi hija ‘te doy dinero, mamacita. La verdad es que yo quiero que estés feliz, te doy dinero. Te llevo a Disney dos o tres días’ Le iba a dar un carro, pero no, ella aferrada a los 15… No es que no le quiera hacer 15. La verdad es que, sinceramente, no quiero juntar las familias. Eso es lo que no quiero y lo digo sinceramente. No sé si esté mal, pero no quiero juntar a la mamá de Ivanna con la familia de más. La abuela de Ivanna que está en la cárcel”.

Además, Poncho de Nigris descartó que en la decisión hubiera influido Marcela, su actual esposa, pues, según dijo, ella estuvo a favor de organizarle una fiesta.

“Marcela no tiene nada que ver en esto, porque todavía se ofreció a hacerle la fiesta… Marcela me dijo ‘vamos a hacerle una fiesta’ y también dijeron ‘no, pero que la organice papá’”.

De acuerdo con el famoso, la tradición de hacer fiesta es algo que no le gusta y desea evitar, de igual manera, ser objeto de burlas por parte de los cibernautas, como le pasó, en su momento, a Franco Escamilla.

“No le voy a hacer 15, tampoco a Isabella. Me parece muy ridículo esa tradición de vestir a la niña de 15 años y bailar el vals, para mí… No te pueden manipular… No quiero que nos pase lo que le pasó a Franco Escamilla con su hija también, cuando estaban bailando. Todos los memes. Ya me imagino todos los memes que va a haber”.

El exparticipante de “La casa de los famosos México” aseguró que siente amor por su hija y pidió parar las críticas en su contra. Incluso, reveló que el futuro de su hija está asegurado en caso de que él muera.

“Si me muero mañana, Ivanna tiene una propiedad a su nombre y que ya tiene donde vivir por si le hace falta papá en algún momento de su vida… Espero que lo entiendan porque se está haciendo viral como si yo no la quisiera. Yo amo con todo mi corazón a Ivana, pero hay muchos problemas familiares ahorita y de personas externas que quieren meterse”.

Poncho de Nigris también aseguró que fue su madre la que comenzó a circular la decisión de no hacerle fiesta de 15 años, situación que, dijo, le duele mucho.

“A mí me duele mucho. Es algo que me duele mucho porque es mi misma familia que está buscando causar problemas y la creadora de todo este problema es mi mamá. Mi mamá comenzó a decir que no le quería pagar la fiesta y se agarró la mamá de la niña… hace tres meses se le ocurrió que quiere una fiesta de 15 años y yo tengo fechas de trabajo y no tenía tiempo de organizarla”.