“Por algo ya no está en mi vida” responde Marimar Vega ante polémica de Horacio Pancheri al decirle “fea” a Samadhi Zendejas

En Unotv.com te contamos la respuesta de Marimar Vega ante la polémica de su ex pareja Horacio Pancheri al decirle “fea” a Samadhi Zendejas.

Marimar Vega fue cuestionada en una alfombra roja sobre el supuesto comentario de su ex pareja hacia Samadhi, a lo que respondió que por algo ya no estaba con él.

“La verdad, la verdad, no me gusta hablar de esa persona, por algo ya no está en mi vida mi amor”,

dijo a la prensa durante un evento.