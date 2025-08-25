GENERANDO AUDIO...

Martha y Lewis vuelven a la emoción por su embarazo doble. FOTO: Getty Images

Martha Higareda y Lewis Howes sorprendieron al anunciar que serán padres de dos pequeños, luego de haber mencionado hace unos meses que la actriz mexicana estaba embarazada, la información fue a dada a conocer este lunes 25 de agosto de 2025 a través de la revista CARAS.

El pasado 23 de junio de 2025, Martha Higareda y Lewis Howes compartieron en Instagram un emotivo video donde revelaron su primer embarazo en pareja. Sin embargo, la vida los sorprendió cuando los médicos les confirmaron que tendrán a dos bebés.

Felicidad al doble para Martha y Lewis

La pareja dio la exclusiva a la revista, en la publicación relataron parte del proceso que los llevo a saber esta noticia y confesaron la emoción que sienten al iniciar esta nueva etapa, un momento lleno de felicidad con dos nuevos miembros de la familia.

Martha Higareda explicó que un embarazo doble implica más cuidados y posibles complicaciones, por lo que siguieron tuvieron que seguir las recomendaciones médicas antes de hacer público el embarazo de dos pequeños.

Por su parte, Lewis Howes expresó su felicidad al enterarse de que serían padres de dos, señalando que para él es una bendición, ya que viene de una familia numerosa y es el menor de cuatro hermanos.

Historia familiar y coincidencias

La actriz también reveló que en su familia existen antecedentes de embarazos múltiples, con casos de cuates y hasta triates.

También recordó una coincidencia interesante, debido a que en los primeros meses de relación le preguntó a Lewis si quería casarse y tener hijos. Su respuesta la sorprendió, pues no solo dijo que sí, sino que aseguró que se veía con gemelos.

Proceso y confirmación del embarazo de Martha y Lewis

Antes de concebir, Martha Higareda se sometió a una cirugía para remover miomas, lo que aumentó las posibilidades de lograr el embarazo. Tras intentarlo por un tiempo, una prueba casera fue la que dio la primera señal positiva.

Más tarde, unos estudios sanguíneos fueron los que confirmaron el embarazo. El video compartido en redes sociales muestra a la pareja emocionada al recibir la noticia que hoy celebran con familia y amigos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]