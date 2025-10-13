GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasó en el Auditorio Nacional durante show de El Tri? | Foto: Cuartoscuro

Una pantalla se desplomó durante el concierto de El Tri en el Auditorio Nacional de este domingo 12 de octubre y la propia agrupación de Alex Lora explicó que se debió al desprendimiento de una cadena que la sostenía; sin embargo, la banda celebró que se resolvió el problema para continuar el show.

En redes sociales, los fans del grupo reprocharon la corta duración del show debido al fallo técnico, asegurando que los trabajos de reparación duraron casi una hora, a pesar de que el propio “Tri de México” señaló en un comunicado que esto sólo tomó 25 minutos.

El Tri explica razones del desplome de una pantalla en show

A través de un comunicado difundido por diversos medios en redes sociales, El Tri informó que se desprendió una cadena que sostenía una de las pantallas laterales que forman parte de la producción del grupo.

“Esto ocasionó que dicha pantalla girara sobre su eje hacia el escenario”.

El Tri

La banda informó que “en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público, del grupo o del personal técnico”.

Sin embargo, también precisó que el equipo defectuoso pertenece a un proveedor ajeno al “Coloso de Reforma“, en donde sucedió la presentación de este domingo.

Hasta el momento, ni el Auditorio Nacional ni las autoridades capitalinas han definido responsabilidades en la falla de la pantalla.

Momento exacto del desplome en el Auditorio Nacional

El Tri se encontraba tocando “Perro Negro” en la función del domingo de “Simplemente Sinfónico” y las dos pantallas laterales mostraban animaciones de un perro en alusión a la canción.

Sin embargo, unos segundos antes de terminar con este número, la pantalla derecha se soltó de uno de sus soportes y casi se cae encima de los músicos, según se muestra en un video que circula por redes sociales.

Lejos de asustar a los fans de El Tri, el video muestra que los asistentes difícilmente se percataron de lo sucedido, pues aplaudieron la interpretación de los artistas.

Usuarios de redes sociales señalaron que Alex Lora sólo cantó una canción antes de que se reventaran las cadenas y se liberara la estructura de la producción.

Por este motivo, las acciones en el escenario tuvieron que detenerse indefinidamente hasta que se solucionara el desperfecto.

¿Cuánto tiempo duró la reparación de la pantalla?

El Tri también aseguró en su comunicado que el concierto se reanudó tras una pausa de aproximadamente 25 minutos, tiempo durante el cual se corrigió el desperfecto y se aseguró la pantalla en su posición original con equipo nuevo.

Sin embargo, diversos usuarios acusaron que los trabajos de reparación duraron hasta una hora.

“Faltaron un ch*ngo de rolas y una hora perdida por la pantalla“, escribió el usuario @perusi98 en la publicación de la banda en la que agradeció el apoyo de los fans este domingo.

Otros usuarios también reprocharon la falta de tiempo para el concierto. “Faltó tiempo. Pero sabemos que no es por ustedes”, “faltaron dos horas” y “duró bien poquito” fueron algunos de los comentarios de los fans.

Sin embargo, otros seguidores reconocieron a El Tri por el concierto sinfónico de este 12 de octubre. Cabe destacar que la banda de Alex Lora se volverá a presentar este lunes en el Auditorio Nacional.

Al momento, el show sigue en pie, según dejó ver el propio comunicado de la agrupación mexicana. “Muchas gracias y sigamos celebrando dos conciertos agotados“.