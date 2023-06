¿Por qué conocían a Talina Fernández como la “Dama del buen decir”?

Tras haber sido hospitalizada de emergencia, Talina Fernández perdió la vida a los 78 años de edad. La conductora y periodista mexicana fue conocida como la “Dama del buen decir”, pero cómo fue que recibió ese apodo que la siguió durante varios años de su carrera profesional.

En diferentes entrevistas, Talina Fernández ha recordado que fue el productor Luis de Llano Macedo quien le puso así cuando participó en el programa Noche a noche, esto debido al correcto castellano que manejaba.

Lenguaje que cuidaba por instrucción de Paco Ignacio Taibo papá.

“En noticieros que ahí empecé me tocó de jefe Paco Ignacio Taibo (Papá) y él cuidaba el castellano y me prohibía decir ningún anglicismo, yo no podía decir ‘ok’. Luis de Llano Palmer le habló a Paco Ignacio y le dijo, ahora sí te equivocaste, esa niña no va a lograr nada, esa niña era yo. Luis de Llano Palmer sí vio mis logros y Luis chico (Luis de Llano Macedo), a la hora que empieza Noche a noche se le ocurre por el correcto castellano decirme la ‘Dama del buen decir’ y se queda”.

Talina Fernández.