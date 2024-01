¿Por qué Emma Stone ha tenido que defender sus escenas íntimas del filme “Poor Things?”

Emma Stone compite por su segundo Oscar. Foto: Searchlight Pictures/Gettyimages

Emma Stone ha tenido que salir en defensa de la integración de escenas de sexo explícito que incluyeron en la multipremiada cinta.

En una entrevista para la BBC, Stone habló sobre las escenas íntimas de su personaje en la cinta, la actriz compartió que cuando iniciaron la producción no estaban convencidos de colocar todas las escenas sexuales que se filmaron durante el rodaje.

Sin embargo, Emma dijo que el omitir esas escenas sería no respetar al personaje pues este busca la exploración y libertad.

“Gran parte de esto se trataba, de ser fiel a la experiencia de Bella. Una de las cosas de las que habíamos hablado desde muy temprano, y que pensé que era extremadamente importante, fue que Bella es completamente libre y sin vergüenza por su cuerpo. No soy una persona que solo quiere estar desnuda todo el tiempo, pero sí soy alguien que quiere honrar al personaje lo más plenamente posible. Eso es parte de su viaje, entonces, ¿quién soy yo para decir que debería ser vergonzoso?”, explicó.

Emma Stone defiende sus escenas de sexo explícito en “Poor Things”

La protagonista de “Poor Things”, Emma Stone, en otra entrevista declaró que: “el sexo es un aspecto más de la exploración y el descubrimiento de Bella, junto con los viajes, la comida, la política, la filosofía o el baile. El sexo contribuye a ampliar su comprensión del ser humano”.

Stone aseguró, que todas las escenas fueron supervisadas por un coordinador de intimidad, por lo que ella las asumió con total naturalidad.

“El sexo y el poder van de la mano, y ella va descubriendo por sí misma lo que eso significa y lo que le interesa”. Emma Stone

Emma Stone también dijo que el personaje que interpreta en “Poor Things” la ha inspirado a no tener prejuicios y mantener una mente abierta.“Adoro a Bella, es muy especial para mí. Me ha inspirado en muchos aspectos porque no tiene vergüenza ni prejuicios, tiene una mente abierta y está realmente interesada en cada aspecto de la vida”.

A pesar de ser aplaudida por la crítica, el filme “Poor Things” también ha generado controversia por su narrativa transgresora en la que se incluyen escenas sexuales explícitas; incluso una de ellas tuvo que ser reeditada al violar la Ley de Protección Infantil de Reino Unido.

¿Cuál era la escena de Emma Stone por la que censuraron ‘Poor Things’ en Reino Unido?

Estás a punto de leer spoilers.

Durante su retención en Francia, Bella descubre que puede obtener dinero si tiene sexo con otras personas, una actividad que le permite satisfacer sus deseos sexuales y al mismo tiempo, cubrir los gastos de sus estudios.

Bella se prostituye y tiene encuentros sexuales con diferentes hombres y uno de ellos, paga para enseñarles a sus hijos a tener sexo, por lo que ellos observan el acto sexual.

Aunque estas escenas han sido muy controversiales, tanto el director como Stone, defienden su inclusión en la película, ya que está justificado dentro del argumento de la historia.

“Una de las cosas de las que hablamos desde el principio y que me pareció muy importante es que Bella es completamente libre y no se avergüenza de su cuerpo, ella no sabe avergonzarse de estas cosas o taparlas o no sumergirse en la experiencia completa cuando se trata de cualquier cosa”, declaró Emma Stone.

Favorita para varias categorías del Oscar

“Poor Things” es una de las películas que ha resonado desde hace varias semanas como una de las favoritas para los Premios Oscar 2024. El filme no solo estaría nominado a Mejor Película. Estas son las categorías en las que compite.