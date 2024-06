De amigos a enemigos: ¿por qué pelea Juan Son con Porter?

El exvocalista de Porter, Juan Son, causó controversia tras publicar un video en TikTok en el que arremete contra la banda que lo hizo famoso. El artista musical acusó a los integrantes de la agrupación de Indie Rock de llamarlo loco; además de copiar los conceptos y canciones que él, supuestamente, creó.

Todo comenzó cuando en 2008, Juan Son decidió dejar la banda Porter, la cual se formó desde el 2004. A pesar de tener éxito, Juan Son se apartó para trabajar en sus proyectos como solista. En 2012, anunciaron su regreso sin Juan Son, con el álbum “Moctezuma” y su nuevo vocalista David Velasco.

Sin embargo, tras leer una entrevista de la actual agrupación, Juan Son explotó en las redes sociales contra sus excompañeros por dar testimonios supuestamente falsos.

“Para mí Porter está muerto, es como decir que no existen. No sé si me crean, pero se me hace un proyecto tan poco interesante y tan falto de creatividad que no me llama la atención. Porter era extremadamente plano, por qué ellos piensan así”.

Juan Son