¿Por qué Pepe Aguilar no le habla a su hijo mayor, José Emiliano?

Pepe Aguilar no le habla a su hijo mayor, Emiliano. Foto: Cuartoscuro

Pepe Aguilar confesó que su relación con Emiliano, su hijo mayor, es prácticamente nula. De acuerdo con el cantante, la razón es porque su primogénito no lo desea.

“Tiene 32 años. Desgraciadamente, en este momento, no hay relación porque él no quiere… No hay comunicación y me hizo abuelo”, dijo el cantante.

En entrevista con Don Francisco, el intérprete de “Por mujeres como tú” destacó que él ha estado dispuesto a mantener una relación y una comunicación cercana con Emiliano.

“Es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y estuve dispuesto y ahí están las puertas de la casa abiertas”.

Sin embargo, aunque Pepe Aguilar no mantiene una relación cercana con Emiliano, producto de su primer matrimonio, sabe lo que hace gracias a sus redes sociales y reconoció el talento que tiene para el rap.

“Quiere empezar a rapear, lo he visto en sus redes sociales… Es bueno, y a mí no me gusta mucho el rap, y es bueno”.

De acuerdo con Pepe Aguilar, su hijo, quien estuvo preso en Estados Unidos, “perdió” tiempo de joven. Por ello, inició tarde una carrera en el mundo del espectáculo.

“Perdió mucho tiempo en otras cosas de chavito”.

¿Quién es Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar que no le habla al cantante?

El primero de los hijos de Pepe Aguilar es Emiliano, producto de la relación del cantante con Carmen Treviño. El primogénito del famoso nació en 1992 y, contrario a sus hermanos, no le interesa una carrera en el regional mexicano.

Sin embargo, José Emiliano Aguilar llevó a la polémica a su popular familia cuando, en 2017, fue detenido y acusado por las autoridades de Estados Unidos de intentar ingresar, de manera ilegal, a cuatro personas de origen asiático.

La relación entre el cantante y su hijo

Aunque Pepe Aguilar no mantiene una relación cercana con su hijo mayor, sí existen algunas fotografías del cantante en convivencias con él y el resto de sus herederos. A través de redes sociales, se compartieron algunas fotografías.

En redes sociales, se ha dejado ver junto a los otros hijos del cantante, quienes, también, siguen los pasos de Pepe Aguilar en la industria de la música.

Incluso, luego de salir de prisión, Emiliano vivió un tiempo con su famoso papá, según confirmó el propio Pepe Aguilar.