¡Misterio resuelto! Actriz de novela infantil revela por qué mataron a su personaje 26 años después

La industria del entretenimiento siempre está rodeada de misterios y especulaciones, y uno de los más intrigantes se relaciona con la salida de la actriz Yulz Zambrano, que participó en la exitosa telenovela infantil “El Diario de Daniela”.

Durante años, se rumoró sobre las razones detrás de la muerte de su personaje “Lidi”, las cuales incluyeron desde indisciplina hasta problemas de discriminación. Sin embargo, recientemente, la misma actriz reveló la verdadera razón detrás de su partida, poniendo fin a décadas de especulaciones.

Según Yulz Zambrano, su salida de la telenovela se debió a una solicitud realizada por su madre. Zambrano aclara que a su madre le resultaba difícil acompañarla a las grabaciones debido a sus exigentes estudios de medicina.

“La escena está muy marcada, yo ahora que la veo digo está fuerte. En realidad mi personaje no iba a morir, fue una decisión que tomó mi mamá en su momento. Yo no la entendí hasta ya muy grande, ahora que soy madre. Hoy en día lo agradezco bastante. Me duele que la gente haya sufrido por la muerte de la mejor amiga de la protagonista”.

Yulz Zambrano