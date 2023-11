Cynthia Klitbo y Laura Zapata: ¿qué hay detrás de su pelea?

A pesar de haber compartido recientemente la pantalla en el reality show “Secretos de Villanas”, la relación entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata está lejos de ser amistosa. Las actrices han tenido una serie de enfrentamientos públicos, pero ¿qué hay detrás de su pelea? En Unotv.com te damos todos detalles.

Todo comenzó hace algunos años cuando Laura Zapata realizó su campaña para convertirse en secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) e invitó a Cynthia Kiltbo a participar en su equipo. Ella decidió no formar parte y posteriormente apareció en la planilla de oposición.

A partir de ahí, la tensión entre las actrices aumentó, la cual fue escalando con fuertes declaraciones.

Su participación en el reality show “Secretos de Villanas”, reavivó conflictos del pasado, además de que hizo que surgieran otros. Dentro del reality, Cynthia Klitbo acusó a Laura Zapata de haberla difamado, diciendo que tenía problemas de alcoholismo y adicciones.

Recientemente, Laura Zapata afirmó que Cynthia la tenía bloqueada del chat de la producción de “Secretos de villanas”, por lo que Cynthia contestó:

“Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel, perdóname. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo… A mí mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran. A ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien”.

Cynthia Klitbo