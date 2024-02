¿Por traición? Ésta es la razón por la que se pelearon Daniel Bisogno y Raquel Bigorra

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra terminaron su amistad. Foto: Cuartoscuro

Daniel Bisogno, conductor que se encuentra intubado y en terapia intensiva desde hace días, es uno de los rostros más populares de la televisión mexicana. Sus amores, desamores y enemistades han sido del dominio público, como la ruptura que tuvo con Raquel Bigorra, quien, pese al distanciamiento, deseó que pueda salir adelante.

Pero ¿por qué se pelearon Daniel Bisogno y Raquel Bigorra? Unotv.com te da los detalles.

¿Por qué se pelearon Daniel Bisogno y Raquel Bigorra?

Fue en 2019 cuando Daniel Bisogno y Raquel Bigorra rompieron su relación de amistad, pues, supuestamente, la cubana habría vendido información del conductor que derivó en su divorcio.

“La amistad era muy cercana, somos vecinos, somos compadres. Sin embargo, empezaron a pasar cosas muy extrañas, problemas de pareja tenemos todos, pero empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina”.

De acuerdo con lo declarado por Daniel Bisogno en el programa “Ventaneando”, Raquel Bigorra y su esposo habrían aconsejado a la expareja del famoso a interponer una denuncia civil en su contra.

“La encaminan para levantar una denuncia civil y una denuncia penal… La hacían creer que yo le iba a quitar a la niña… La primera portada, todo lo que publican, solamente lo sabían Raquel, Alejandro y el abogado. Raquel se volvió intermediaria entre Cristina y yo”.

En ese momento, Pati Chapoy afirmó que Raquel Bigorra había vendido una serie de notas con información de Daniel Bisogno.

“Un joven periodista me envió toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó: ‘Señora, por ética profesional, le quiero informar que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera’… Este joven periodista me dijo que Raquel había vendido seis notas tuyas”.

Después de dar detalles de cómo se descubrió la traición de Raquel Bigorra, Bisogno afirmó que le dolió.

“Créanme que me duele mucho porque es una persona a la que yo quería muchísimo. La quería como una hermana. Tan es así que me la llevé al periódico donde trabajo, me la llevé a la compañía de teatro… Me decían antes, te va a hacer la cubana. Yo los quería mucho y pensé que eran mis amigos”.

Luego de las declaraciones del conductor conocido como el “Muñeco”, Raquel Bigorra se defendió, asegurando que las acusaciones en su contra eran falsas.

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre la salud de Bisogno?

Ante la complicada salud de Daniel Bisogno, la cubana habría dicho, según reportes, que le desea lo mejor al conductor; sin embargo, resaltó que no mantiene ningún tipo de relación con el presentador.

“Le deseo que ojalá su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita… No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él ni mucho menos. Tampoco es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero, por ese cariño que existió en su momento, le deseo que le vaya bien y que salga adelante”.