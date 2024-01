Juan Gabriel y Rocío se conocieron en los 70. Fotos: Cuartoscuro | GettyImages

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal tuvieron una relación tan entrañable que el cantante la eligió para ser la primera en interpretar su éxito “Amor eterno”. La dupla grabó duetos que han traspasado generaciones, pero con el paso del tiempo, su amistad se rompió… ¿cuál fue el motivo de su pelea?

“Déjame vivir”, “Perdóname, olvídalo” y “El destino” son parte de sus duetos y en esta ocasión te vamos a contar por qué se pelearon Juan Gabriel y Rocío Dúrcal hasta dejarse de hablar.

¿Por qué se pelearon Juan Gabriel y Rocío Dúrcal?

Los caminos de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se unieron en la década de los 70. La intérprete española incluso es la gran voz de “Costumbres”, otro éxito compuesto por el “Divo de Juárez”.

En 1977, Rocío Dúrcal grabó el disco “Canta a Juan Gabriel”, un álbum de ranchero con canciones escritas por el mexicano y que fue bien acogido por el público. A esta producción le siguieron seis discos más en los que trabajaron juntos.

A ambos se les vio compartir el escenario, sin embargo, a mediados de los 80 nada fue igual y en esa época habría surgido su primera pelea.

Una versión apunta a que se debió a diferencias entre sus disqueras y otra señala que se disgustaron cuando Rocío Dúrcal estaba grabando el video musical “La Guirnalda” en Puerto Vallarta, locación a la que Juan Gabriel habría enviado cámaras de televisión para saber qué hacía su amiga, situación que molestó a la estrella de baladas en español.

Se dice que Rocío Dúrcal no soportó la acción de Juan Gabriel porque la consideró una invasión a su privacidad y le reclamó de manera brusca, desencuentro por el que ninguno de los dos terminó ofreciendo una disculpa.

En 1997 se reunieron de nuevo y lanzaron el disco “Juntos otra vez”, que estuvo empañado con la intensidad de su conflicto. El productor musical Gustavo Farías señaló que incluso la portada del álbum es resultado del PhotoShop porque no había reconciliación entre ellos.

En una entrevista con el programa “Suelta la sopa”, Farías relató que ni siquiera se dirigían la palabra.

“Cuando fue la presentación del disco no se hablaron. Él salía del lado izquierdo, ella salía del lado derecho. Ensayaron, súper profesionales en el escenario, sonrieron, pero termina el show. Incluso en la rueda de prensa después del show, ahí está el señor Alberto sentado en la mesa y no salía Rocío, y el señor Alberto no estaba muy contento” Dijo el productor Gustavo Farías

El distanciamiento entre ambos duró hasta la muerte de Rocío Dúrcal en 2006.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Juan Gabriel tuvo un romance con el esposo de Rocío Dúrcal y por eso se pelearon?

Ante la especulación que involucra a Juan Gabriel en una presunta relación sentimental con Antonio Morales “Junior”, el esposo de Rocío Dúrcal, y que por eso los cantantes se pelearon, el mismo Gustavo Farías desmintió que esto fuera real.

“No, no, no. Eso es mariguana, eso es amarillismo. No, no, para nada. Rocío era una dama (…) No fue por dinero, yo creo que fue por quién es más importante. Una lucha de divos” Gustavo Farías

Juan Gabriel y la muerte de Rocío Dúrcal

Nunca existió una reconciliación entre los cantantes. Las hijas de María de los Ángeles de la Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Dúrcal, han dado cuenta de ello e incluso criticaron que Juanga participara en un homenaje a su madre poco después de su fallecimiento en 2006.

En los últimos momentos de la diva española, Juan Gabriel no tuvo presencia y tampoco envió un mensaje de condolencia por la pérdida a la familia de quien fue su mejor amiga.