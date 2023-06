Silvia Pinal no irá a la boda de Michelle Salas; revelan la razón

Mientras Michelle Salas ya respondió sobre la posibilidad de que su padre Luis Miguel esté en su boda, se confirmó que en la celebración habrá una gran ausencia pues al parecer, Silvia Pinal no la acompañará en ese gran día, pues no puede viajar.

En mayo pasado, Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz. Poco antes de que ella lanzara esta noticia, se había filtrado que la boda podría celebrarse en República Dominicana.

Silvia Pinal habló sobre la boda de su bisnieta, Michelle Salas, durante la reciente entrega de un reconocimiento por sus años de la política. A la actriz de “El rey del barrio” le preguntaron sobre la posibilidad de entregar a la modelo en el altar.

En la entrevista intervino su hija Sylvia Pasquel, abuela de Michelle, indicando: “no, pues es que ¿cómo? Tú no la puedes entregar porque no eres el papá, eres su abuelita”. A sus palabras, Pinal expresó:

“¿Y por qué no la puedo entregar? No soy su papá, pero soy su mamá”

Silvia Pinal aseguró que ya había recibido la invitación para la boda de Michelle, sin embargo, sobre si asistirá, Pasquel reveló que sí existe un motivo por el que ese día se quedará en casa y es debido a su salud.

En el encuentro con los medios, le preguntaron a la mamá de Stephanie Salas si es verdad lo que se había dicho, que Luis Miguel rechazó la invitación para la boda de su hija.

“A mí no me metan en esos chismes, yo no leo revistas ni leo de ese tipo de publicaciones… no es mi boda”

Sylvia Pasquel