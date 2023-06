Talina Fernández informó de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Foto: Cuartoscuro.

El 23 de marzo de 1994 fue una fecha que marcó la carrera de la conductora y periodista mexicana Talina Fernández, al ser ella quien dio primero la noticia de la muerte del político y candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, cuando se encontraba en Lomas Taurinas, Baja California.

[TE PODRÍA INTERESAR: Muere Talina Fernández a los 78 años de edad]

Ver más Jacobo Zabludovsky, con la enviada especial Talina Fernández, anunció en vivo, la muerte del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. 🇲🇽🕷 pic.twitter.com/6dFZAzzdgu — Crónicas de la Ciudad Perdida (@cronicas_ciudad) March 23, 2023

¿Por qué Talina Fernández estaba con Luis Donaldo Colosio el día de su muerte?

A través de varias entrevistas, Talina Fernández ha narrado cómo fue que se encontraba exactamente afuera del quirófano del hospital donde era atendido Luis Donaldo Colosio tras haber recibido un disparo en la cabeza.

Al recibir la confirmación, ella se comunicó vía telefónica al noticiero de Jacobo Zabludovsky para dar la primicia, que posteriormente sería validada por la Presidencia de la República.

De acuerdo con Talina, cuando ella vivía en Tijuana, por instrucciones de Emilio Azcárraga Milmo, el “Tigre”, le llamó su amiga Diana Laura Riojas, esposa del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

“Me habla Diana Laura y me dice, te invitamos a la gira de Luis Donaldo, vamos a ir de Tijuana a Mexcali, Mexicali-Río Verde (…) Me voy a Lomas Taurinas”. Talina Fernández.

Al legar al lugar donde se llevaban los actos de campaña, la conductora intentó acercarse al candidato del PRI, cosa que no se pudo debido al nivel de seguridad en ese momento, por lo que está sorprendida cómo alguien pudo llegar tan cerca para atentar contra su vida.

“Estaba dando un discurso y llega cuate y me dice, señora vámonos yendo al camión porque ya va a acabar y la entrada a Lomas Taurinas es una sola para poder salir en el camión. Ya que voy me trepo al camión y está lleno de reporteros”. Talina Fernández.

Momentos después, es cuando empieza a escucharse la música con el tema La culebra de la Banda Machos. Posteriormente, narró, entra un joven para gritar que al candidato le habían disparado.

“Ahí la suelto, me la jugué”

Al llegar al hospital donde había sido trasladado el candidato presidencial, ve a Diana Laura, “y la pepeno del brazo y sigo subiendo con ella y cuando entramos al hospital la directora está sacando gente. Oigo que dicen, sangre negativa, y digo, yo; y llegan dos y me cargan de palomita y me llevan a un sótano con una jerga con cloro me limpian el antebrazo y me sacan sangre para Luis Donaldo”.

Al terminar con el procedimiento de donación de sangre, se dirige a la zona de quirófanos, lugar en el que ya se encontraba la esposa de Luis Donaldo Colosio con el obispo Berlie rezando.

Tras un tiempo, de la sala sale una mujer con un desfibrilador, quien le señaló haber terminado su trabajo, por lo que llaman al obispo a Berlie. Fue el mismo prelado, que con un gesto negativo, le reveló de la muerte del candidato Luis Donaldo Colosio.