Christian Nodal y Cazzu causaron revuelo en el mundo del entretenimiento después de que ambos artistas anunciaran su separación, y más porque, apenas, a finales de 2023, nació su hija, Inti.

Mediante sus cuentas de redes sociales, tanto el mexicano como la argentina oficializaron la ruptura tras dos años de relación.

Ahora, sus fans se preguntan por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu. Aquí en Unotv.com te contamos lo que se sabe.

Sin especificar el motivo, Nodal señaló que él y Cazzu “tomamos caminos separados”, pero su amor y respeto mutuo permanecen fuertes, en especial por el papel que tiene como padres de Inti.

Agradeció los momentos compartidos a lado de la cantante argentina, recuerdos que siempre llevará con cariño.

Sin embargo, días antes salió a la luz una entrevista ofrecida por el originario de Sonora, en donde habló sobre su situación emocional.

Aunque señaló estar feliz con Cazzu, con quien esperaba quedarse toda su vida, abrió la puerta a lo que ocurriría si no fuera así.

“Uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso, tenemos una muy buena amistad, compañerismo. Tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión, se convierte en un equipo”.

Christina Nodal.