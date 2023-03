Tenía más de 2 mil figuras: ¿por qué “Chabelo” coleccionaba ranas?

Xavier López “Chabelo”, tenía una enorme colección de ranas. El conductor del famoso programa familiar que hizo historia en la televisión mexicana, murió el pasado 25 de marzo a los 88 años.

El fallecimiento del actor, quien debido a su personaje de niño “escondió” su verdadera voz por años, ha despertado curiosidad por sus anécdotas y si no sabías que tenía una colección de ranas, te contamos el motivo por el que solía comprar figuras de este anfibio, al grado de llegar a juntar más de 2 mil.

Xavier López “Chabelo” tenía un motivo para coleccionar ranas y él mismo lo contó. El número de figuras que tenía de este anfibio llegó a llamar la atención, pues sumó más de 2 mil 700 a lo largo de su vida.

“Chabelo” inició su colección en la década de los 90 y en varias entrevistas compartió que las juntaba porque tienen una característica con la que él se identificaba y es que “nunca retroceden”.

“Yo no sabía el gusto por las ranas; sin embargo, un día me puse a pensar y me puse a estudiarlas. En medio de toda su naturaleza encontré que es el único animal, por lo que yo me identifico con él, que nunca retrocede”

Explicó “Chabelo”