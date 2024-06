¿Por qué y quién mató a Paco Stanley? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Desde aquel 1999, cada 7 de junio, llegan las preguntas: ¿por qué mataron a Paco Stanley? y ¿quién lo mató? Siguen pasando los años y continúa saliendo información e, incluso, series, tratando de descifrar el enigma del fallecimiento del conductor de televisión que acaparó la atención de millones de mexicanos hace más de 20 años.

Por eso, aquí en Unotv.com hacemos una recopilación de los datos que envuelven este caso ocurrido a la salida del restaurante El Charco de las Ranas, sobre la avenida Periférico Sur.

Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, era un conductor de televisión, quien fue una reconocida figura en la década de los 90. Su carisma lo llevó a ser estelar en varios espacios al aire, junto con Mario Bezares, el encargado de bailar el famoso “Gallinazo”, en el que fue el programa familiar de la época, “Pácatelas”.

Aquel lunes 7 de junio de 1999, acudió a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, después de la transmisión de su programa matutino “Una tras otra”, de TV Azteca.

Al establecimiento, lo acompañaron Mario Bezares, el reportero Jorge Gil y la edecán Paola Durante.

Después de comer, Mario Bezares recibió una llamada y se dirigió al baño. Paola se quedó en la mesa.

Stanley y Gil se dirigieron a la camioneta en la que viajaban, una Lincoln Navigador 1997. Ahí lo encontró una ráfaga de disparos; fueron 36 impactos de una ametralladora, 4 de ellos alcanzaron al comunicador.

Gil resultó herido de una pierna y logró sobrevivir.

Pasadas las 12:00 del día del 7 de junio de 1999, en diversos espacios se exigía justicia y que se presentaran a los responsables.

Entre los detenidos estuvieron:

Tras comenzar las investigaciones, poco a poco empezaron a señalarse a varios personajes, algunos cercanos a Paco Stanley, como el caso de Mario Bezares. Después del homicidio del conductor, su amigo lo pusieron como presunto culpable.

Las circunstancias llevaron a Bezares a no estar en la camioneta en donde atacaron a Paco, originando decenas de especulaciones. Sin embargo, Mario negó estar involucrado en el asesinato.

Sin embargo, lo arraigaron y, posteriormente, ingresado al reclusorio en donde estuvo varios meses antes de ser absuelto del caso.

Al igual que Mario Bezares, a Paola Durante también la señalaron las autoridades como parte de los responsables del homicidio. La edecán del programa estuvo en la mira luego de la declaración del “cocinero”, parte de los trabajadores de los narcotraficantes conocidos como los hermanos Amezcua.

En una posterior entrevista, ella recordó que no había pruebas de que hubiera tenido una reunión con los narcotraficantes en el reclusorio sur.

“El cocinero, que era de los hermanos Amezcua, los narcotraficantes, dijo que él me vio platicando con ellos y que me dijeron ‘tienes que seducir a Mario, para que Mario ponga a Paco’ (…) No pudieron tampoco demostrar. Y ya después él se retractó. Después de un año se retractó. Dijo ‘la verdad, yo no los conozco. Inventé todo esto porque me amenazó la Procuraduría’”.

Paola Durante