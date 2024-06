“Poseída”, cinta mexicana de terror que quiere competir con Hollywood

“Poseída” es una cinta de terror. Foto: Avanti Pictures.

La cinta de terror “Poseída” se estrenó durante la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, es una película escrita por David Desola (“El Hoyo”) y dirigida por Yossy y Jack Zagha.

Se filmó en su mayoría en CDMX y Puebla, pero con la intensión de aparentar que la historia sucede en Estados Unidos; está hablada por completo en inglés, con el fin de competir con Hollywood. Las protagonistas son Gia Hunter, Charlotte Hunter, Fernanda Romero y Alice Coulthard.

“Queríamos hacer una película que realmente compita en los mercados internacionales, queremos romper un poco con el estigma de lo que es cine mexicano esta es una película 100% mexicana, pero no te darías cuenta al verla”. Yossy Zagha.

Yossy Zagha añadió, que para crear la cinta “Poseída” usaron todos los arquetipos de películas de posesión que han visto, como “El Exorcista”.

“Tiene muchas cosas frescas, entre ellas, el final que no se los puedo contar, pero a mí lo que me encanta de Poseída de que la niña Caroline es una chavita de 14 años que de verdad va a pelear y va a luchar contra este ente que la posee de una forma inteligente, algo que no vemos por lo general en las películas de terror”, dijo el director Yossy Zagha.

“Poseída” se estrenó en el FICG 2024. Fotos:Avanti Pictures.

¿De qué trata “Poseída”?

La trama gira sobre una chica adolescente, quien en la búsqueda de su identidad y con la pérdida de su padre, tiene desencuentros con su madre.

Una noche un escarabajo se introduce en su cuerpo provocándole reacciones sobrenaturales, por lo que buscará la manera de librarse de la posesión en la que está inmersa.

“Se centra la trama en una niña que está poseída y que no sabe lo que le está pasando, pero está luchando con todas sus fuerzas y su inteligencia: por eso es que empatizamos con ella, porque trata por todos los medios de deshacerse de este ente”, finalizó el director de “Poseída”.