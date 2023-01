Premios BAFTA 2023: así quedan las nominaciones y Guillermo del Toro parte como favorito

“Pinocho” de Guillermo del Toro ha ganado varios premios. Foto: IG/Twitter

La versión de “Pinocho” de Guillermo del Toro sigue cosechando reconocimiento a nivel internacional y este jueves obtuvo tres nominaciones a los premios BAFTA: mejor película animada, banda sonora y mejor diseño de producción y la cinta antibelicista alemana “Sin novedad en el frente” se convirtió en la cinta de lengua extranjera más nominada de la historia del cine británico, con 14 candidaturas.

Ver más Next up, the nominees in the Animated Film category!



🎨 GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

🎨 MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

🎨 PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH

🎨 TURNING RED#EEBAFTAs pic.twitter.com/wE1xDKvdk1 — BAFTA (@BAFTA) January 19, 2023

La obra del director alemán Edward Berger empata con “Tigre y Dragón” del taiwanés Ang Lee, que obtuvo el mismo número de nominaciones en 2001. “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón, que en 2019 ganó los BAFTA a mejor película, mejor dirección, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, había recibido siete nominaciones.

Las 14 nominaciones de “Sin novedad en el frente” incluyen mejor película, dirección, guión adaptado, fotografía y película extranjera.

En esta última categoría se enfrentará a “Argentina 1985” de Santiago Mitre, “La emperatriz rebelde” de la austriaca Marie Kreutzer, la surcoreana “Decision to leave” de Park Chan-wook y “The quiet girl” del irlandés Colm Bairéad.

Entre las más nominadas, la comedia negra “Almas en pena de Inisherin” y la cinta de ciencia-ficción “Todo a la vez en todas partes” obtuvieron 10 candidaturas, seguidas por “Elvis” con nueve y el drama psicológico “Tár” con cinco.

La ceremonia de entrega de los BAFTA, una de las antesalas de los Oscar, tendrá lugar el 19 de febrero en Londres.

Nominados a los premios BAFTA 2023

Entre los nominados a mejor película, además de la citada cinta alemana, optarán al BAFTA la irlandesa “The Banshees Of Ininsherin” (“Almas en pena de Inisherin”), de Graham Broadbent, “Elvis”, de Gail Berman, “Everything Everywhere All At Once” (“Todo a la vez en todas partes”), de Daniel Kwan y “Tár”, de Todd Field.

En la categoría de mejor director, competirán este año Edward Berger (“All Quiet On the Western Front”/”Sin novedad en el frente”), Martin McDonagh (“The Banshees Of Inisherin”/ “Almas en pena de Inisherin”), Park Chan-Wook (“Decision To Leave”), Daniel Kwan (“Evertyhing Everywhere All At Once”/ “Todo a la vez en todas partes”), Todd Field (“Tár”) y Gina Prince-Bythewood (“The Woman King”/ “La mujer rey”).



Las intérpretes que aspirarán, por su parte, al galardón por mejor actriz son la australiana Cate Blanchett (“Tár”), Viola Davis (“The Woman King”/ “La mujer rey”), Danielle Deadwyler (Till”/ “Till – El crimen que lo cambió todo”), la hispanocubana Ana De Armas (“Blonde”), la británica Emma Thompson (“Good Luck to You, Leo Grande”/ “Buena suerte, Leo Grande”) y Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All At Once”/ “Todo a la vez en todas partes”).

En la lista de nominados a mejor actor figuran Austin Butler, por su elogiado papel en el biopic de “Elvis”, el irlandés Colin Farrell por “The Banshees Of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), Brendan Fraser por “The Whale” (“La ballena”), Daryl McCormack (“Good Luck to You, Leo Grande”/ “Buena suerte, Leo Grande”), Paul Mescal (“Aftersun”) y Bill Nighy, por “Living”.

Los aspirantes al reconocimiento a mejor actor de reparto son Brendan Gleeson y Barry Keoghan, ambos por sus interpretaciones en “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), Ke Huy Quan por “Everything Everywhere All At Once” (“Todo a la vez en todas partes”), Eddie Redmayne (“The Good Nurse”/ “El ángel de la muerte”), Albrecht Schuch (“All Quiet On the Western Front”/ “Sin novedad en el frente”) y Micheal Ward, por “Empire of Light” (“El Imperio de la Luz”).

En cuanto a las nominadas a mejor actriz de reparto, son Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (“The Whale”/ “La ballena”), Herry Condon (“The Banshees of Inisherin”/”Almas en pena de Inisherin”), Dolly DeLeon (“Triangle of Sadness”/ “El triángulo de la tristeza”), Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All At Once”/ “Todo a la vez en todas partes”) y Carey Mulligan (“She Said”/ “Al descubierto”).