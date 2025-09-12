GENERANDO AUDIO...

Premios Emmy 2025, favoritos según la IA. Foto: Getty

Los Premios Emmy 2025 se realizarán el domingo 14 de septiembre, con lo que será la edición número 77 del evento. Se dará cita lo mejor de la industria de la televisión estadounidense, y la Inteligencia Artificial tiene sus predicciones de los favoritos de este evento.

Cabe señalar que, estos premios reconocen el trabajo de actores y actrices, y se le considera como uno de los cuatro grandes premios anuales del entretenimiento estadounidense, junto con los Grammy (de la música), los Oscar (del cine) y los Tony (del teatro).

¿Quiénes son los grandes favoritos en los Premios Emmy 2025, según la IA?

La IA tiene a Noah Wyle y Kathy Bates como unos de los favoritos del evento (entre otros), así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien comparte lo siguiente:

Predicciones en Actuación

Mejor Actor en Serie Dramática : Noah Wyle por The Pitt. Su aclamada interpretación tiene la simpatía y apoyo de los votantes

: Noah Wyle por The Pitt. Su aclamada interpretación tiene la simpatía y apoyo de los votantes Mejor Actriz en Serie Dramática : Kathy Bates por Matlock. Su regreso a un rol protagónico en televisión la convierte en la favorita

: Kathy Bates por Matlock. Su regreso a un rol protagónico en televisión la convierte en la favorita Mejor Actor en Serie de Comedia : Seth Rogen por The Studio. El actor y director tiene el apoyo de la industria para llevarse el galardón

: Seth Rogen por The Studio. El actor y director tiene el apoyo de la industria para llevarse el galardón Mejor Actriz en Serie de Comedia : Jean Smart por Hacks. Se espera que gane una vez más, ya que es una de las favoritas de la Academia

: Jean Smart por Hacks. Se espera que gane una vez más, ya que es una de las favoritas de la Academia Mejor Actor en Miniserie : Colin Farrell por The Penguin. Su actuación es una de las más elogiadas del año

: Colin Farrell por The Penguin. Su actuación es una de las más elogiadas del año Mejor Actriz en Miniserie: Erin Doherty por Adolescence. Su papel es la clave del éxito de la serie y se perfila para ganar el premio

Predicciones por Serie Dramática

Favorita: Severance (Apple TV+)

¿Por qué? La segunda temporada de este thriller distópico tiene elogios de la crítica y encabeza la lista de nominaciones con un impresionante total de 27 candidaturas. Aunque compite con el aclamado drama médico The Pitt, la gran cantidad de nominaciones de Severance le da una ventaja considerable.

Principal competidora: The Pitt (HBO Max)

¿Por qué? Esta nueva serie tiene la aceptación de la crítica y del público por su narrativa emotiva e intensa. Su protagonista, Noah Wyle, también es un fuerte candidato en su categoría.

Predcciones por Serie de Comedia

Favorita: The Studio (Apple TV+)

¿Por qué? Esta sátira sobre Hollywood, protagonizada por Seth Rogen, tiene un éxito rotundo. Empató el récord de nominaciones para una serie de comedia con 23 candidaturas, lo que la convierte en la favorita indiscutible.

Principal competidora: Hacks (HBO Max)

¿Por qué? A pesar de la fuerte competencia, Hacks sigue siendo un referente en la categoría de comedia. La aclamada actuación de Jean Smart, quien se espera que gane una vez más, mantiene a la serie como una amenaza seria.

Predicciones por Miniserie

Favorita: Adolescence (Netflix)

¿Por qué? Esta miniserie británica es la principal candidata, gracias a su intensa historia y a las poderosas actuaciones de su elenco, especialmente la de Erin Doherty, que es la favorita para llevarse el premio a Mejor Actriz.

Principal competidora: The Penguin (HBO Max)

¿Por qué? La serie que explora la vida del villano de Batman ha sido un éxito tanto de crítica como de audiencia. La impresionante y transformadora actuación de Colin Farrell lo posiciona como el favorito para ganar en la categoría de Mejor Actor.

Como cualquier otro evento, los Premios Emmy 2025 podrían arrojar sorpresas de último momento, por lo que los fans de la industria deberán esperar hasta el momento de la develación para conocer a los verdaderos ganadores.

¿Cómo es este premio?

La estatuilla del Emmy, que representa a una mujer alada sosteniendo un átomo, recibe su nombre de “immy”, un término informal para el tubo de la cámara de video orthicon que era común en las primeras cámaras de televisión.