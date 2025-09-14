GENERANDO AUDIO...

Lisa, Selena Gomez y Jenna Ortega. Foto: AFP

La noche más importante de la televisión americana llegó este 14 de septiembre con la entrega 77 de los premios Emmy 2025, donde varias estrellas desfilaron por la alfombra roja.

La alfombra roja sirvió para que actrices y actores mostraran sus mejores looks en diferentes colores que llamaron la atención de todos.

Alfombra roja de los Emmy se llena de estrellas

Lisa, de Blackpink, desfiló por la alfombra roja con un diseño en color rosa marcando su cintura, además de mostrar una larga cola que le dio dramatismo.

Foto: AFP

Las primeras en llegar a la alfombra roja fue Jen Tullock, de la serie “Severance”, que es la más nominada de la noche. La actriz apareció con un vestido negro entallado con una trasparencia en la parte de arriba.

Foto: Reuters

Gwendoline Christie, la actriz de “Merlina”, sorprendió con un traje blanco y mandando un mensaje de que las mujeres también puede portar uno.

Foto: AFP

Jenna Ortega deslumbró con un top realizado con adornos que parecían grandes joyas y el diseño fue acompañado con una falda negra con una gran apertura.

Foto: AFP

Selena Gomez no podía faltar en la alfombra, quien se lució con un vestido en tono rojo con un diseño clásico que terminó con una pequeña capa.

Foto: AFP

Las estrellas no defraudaron en tan importante evento.