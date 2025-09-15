GENERANDO AUDIO...

El mundo del entretenimiento y el deporte se unen a favor de Palestina | Fotos: AFP

Organizaciones y personalidades de todo el mundo han expresado su apoyo a Palestina por la ofensiva militar que Israel lanzó en Gaza tras los ataques de Hamás a su territorio en octubre de 2023. En los últimos días se presentaron manifestaciones en la Vuelta a España de ciclismo y mensajes de inconformidad en los Premios Emmy 2025.

Hay al menos 64 mil 905 muertos en Gaza, desde la ofensiva de Hamás del 7 de octubre. También se han registrado, por lo menos 164 mil 926 heridos y se han registrado tres muertes por hambre en las últimas 24 horas, elevando el total a 425, entre ellos 145 niños, de acuerdo con cifras retomadas por el diario El País.

Hannah Einbinder y Javier Bardem llevan su lucha por Palestina a los Premios Emmy 2025

Hannah Einbinder, ganadora a la Mejor Actriz de Reparto por “Hacks”, utilizó su discurso para ofrecer una declaración sobre los Philadelphia Eagles de la NFL, las redadas del ICE contra migrantes en California y la guerra en Gaza.

“Vamos Birds, a la mierda el ICE y Palestina libre”. Hannah Einbinder

Por su parte, el actor español Javier Bardem destacó en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, pues llevaba una kufiya en apoyo a los palestinos.

Asimismo, durante la alfombra roja dijo a AFP que estaba boicoteando a los que cree que apoyan a Israel en su guerra en Gaza.

Los kufiya se usan en todo el Medio Oriente, en las últimas décadas han llegado a ser identificados en particular como un símbolo de la identidad y resistencia palestina, de acuerdo con el portal CNN.

Javier Bardem apoya a Palestina en los Premios Emmy 2025 | Foto: AFP

“Apuntamos a las compañías de cine y las instituciones cinematográficas que son cómplices y están relacionadas con el lavado de imagen o la justificación del genocidio en Gaza y de Israel, y su régimen de apartheid”, dijo.

Manifestaciones propalestinas en la Vuelta a España 2025

Decenas de manifestantes propalestinos impidieron que los ciclistas de la Vuelta a España 2025 llegaran a las calles de Madrid para la última etapa de la prueba. “¡Esta Vuelta la gana Palestina!“, clamaron, según la agencia AFP.

Periodistas europeos constataron que, mientras múltiples inconformes se juntaban en ambos lados de la Gran Vía, algunos otros retiraron una barrera y entraron en la avenida madrileña.

Foto: AFP

Elementos de la policía de Madrid se acercaron al lugar de los hechos; sin embargo, pronto todas las barreras acabaron derribadas a lo largo de varios metros y una marea de personas invadió la calzada.

AFP describió que la manifestación incluyó familias, niños pequeños en cochecitos y personas mayores, quienes desfilaron tranquilamente por la calle, flanqueada por policías que no intervinieron.

Al mismo tiempo, en otros puntos de la ciudad como la estación de Atocha, las manifestaciones se replicaron y la agencia francesa detalló que la policía lanzó granadas lacrimógenas. “¡Boicot a Israel!“, “¡Esto no es una guerra, es un genocidio!” o “¡No más muertes, de de niños inocentes!“, gritaron los manifestantes.

Opiniones divididas en España por protestas a favor de Palestina

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, expresó este lunes su “profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia”, a raíz de las manifestaciones propalestinas en la Vuelta a España.

“Nosotros, por supuesto que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta ciclista a España“, indicó el presidente del gobierno español, durante una intervención ante parlamentarios socialistas.

“Pero también sentimos un inmenso respeto, y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica”, agregó.

Finalmente, Pedro Sánchez remató: “Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional”

Por su parte, el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, calificó en rueda de prensa de este lunes la manifestación propalestina que obligó a interrumpir la última etapa de la carrera de “absolutamente inaceptable”.

“Lamentar y condenar lo ocurrido en la última etapa de La Vuelta ciclista a España. Pocos comentarios son necesarios tras ver las imágenes de ayer. Es absolutamente inaceptable lo que ocurrió ayer”. Javier Guillén, director de la Vuelta a España

Además, declaró: “Somos una carrera ciclista y es lo que queremos reivindicar. Nos parece muy bien que se aproveche la plataforma de La Vuelta para hacer una reivindicación. Pero por ello, también exigimos respeto a la carrera“.

También recalcó que no hay ninguna federación internacional que haya excluido la presencia de equipos de Israel en sus competiciones, como sí se ha hecho con Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania.

El gerente de la Vuelta incidió en que no tenía potestad de echar a la formación israelí. “La UCI dijo que el equipo tenía que correr, el equipo tampoco ha querido irse y nosotros teníamos que hacer lo que nos decía la UCI”, apuntaló.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) también afirmó este lunes que “lamenta” el apoyo del gobierno español a los manifestantes propalestinos durante la Vuelta a España, que, según la instancia, “pone en tela de juicio la capacidad” del país “para acoger grandes eventos deportivos internacionales”.

España no debe acudir a Eurovisión si participa Israel, afirma ministro de Cultura

Ernest Urtasun, ministro de Cultura en España, opinó este lunes que el país debería boicotear la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsada del certamen.

“Tenemos que lograr que Israel no participe de la próxima edición de Eurovisión“, y si eso no ocurre, “España no debe de participar”, aseguró Urtasun en una entrevista en la radio pública RNE.

Además, recordó otros países europeos que han tomado una postura similar, como “Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos“.

Por estas razones, el Consejo de Administración de RTVE se reunirá el martes 16 de septiembre para decidir si se convierte en el quinto país que anuncia oficialmente su retirada de Eurovisión si Israel participa en el festival.

Marta Flich, presentadora y actriz española, anunció este lunes que José Pablo López, presidente de RTVE, propondrá directamente que España no participe en este evento.

Cabe destacar que, tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había considerado que Israel no debía seguir participando en el certamen.

Federación de fútbol de Noruega donará ganancias del partido contra Israel a MSF

La Federación Noruega de Futbol (FNF) anunció este lunes que donará el dinero recaudado con la venta de entradas de su próximo partido contra Israel a la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a aliviar el “sufrimiento humanitario” en Gaza.

“No podemos ser ni seremos indiferentes ante el sufrimiento humanitario que se vive en la región, especialmente los ataques desproporcionados contra civiles en Gaza. “. Federación Noruega de Futbol

En partido clasificatorio para el Mundial 2026 “se jugará en un contexto de grave sufrimiento humanitario y no somos ni podemos permanecer indiferentes ante ello”, declaró en una rueda de prensa la presidenta de la FNF, Lisa Klaveness.

“Creemos que está totalmente justificado donar la recaudación de la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras, que está proporcionando ayuda humanitaria concreta y de emergencia en el terreno en Gaza“, agregó.

El partido se jugará el 11 de octubre en el Estadio Ullevaal de Oslo, que tiene capacidad para unos 27mil espectadores. Las entradas ya están agotadas.

“Nos conmueve ver que hay donantes dispuestos a hacer una contribución tan significativa para apoyar a nuestros colegas sumidos en una situación brutal y desesperada en Gaza, donde necesitan todo el apoyo posible, tanto financiero como moral”, complementó Lindis Hurum, secretario general de la rama noruega de Médicos Sin Fronteras.

Más muestras de apoyo a Palestina en el mundo del entretenimiento

Pedro Almodóvar y más artistas defienden a Palestina

El cineasta español Pedro Almodóvar participó en una protesta en Madrid el lunes 15 de septiembre contra la muerte de niños en Gaza, de acuerdo con la agencia Reuters.

La manifestación, organizada por el sindicato de artistas españoles, contó con la lectura de los nombres de los niños asesinados durante la acción militar israelí en Gaza.

Foto: AFP

“Europa no hace nada. Parece que solo la sociedad civil se está uniendo para hacer algo”, declaró Raúl Pietro, actor y manifestante de 49 años.

Pedro Almodóvar, conocido por su firme apoyo a Gaza, ya había instado al gobierno español en agosto a romper las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, calificando la situación de “genocidio”.

Residente manifestó su apoyo a Palestina en el Zócalo

El pasado sábado 6 de septiembre, Residente ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México al que asistieron más de 180 mil personas y en el que manifestó su solidaridad a Palestina.

“Hay que presionar a nuestros gobiernos hasta que detengan esa masacre(…) Los matan de hambre y los bombardean”. Residente

Vestido con un suéter bordado con la frase “Palestina libre“, el puertorriqueño subió al escenario a una familia palestina, que fue recibida cálidamente por el cantante y los asistentes.

Una de las hijas de la familia, Alma, aprovechó la oportunidad para dirigirse al público. “Hola México, soy Alma Abel, soy de Palestina”, saludó. “¡Alto al genocidio, viva Palestina!“, exclamó la niña antes de romper en llanto.

El público respondió con una ovación y gritos de “Palestina” y “Palestina Libre“.

Desde el escenario, Residente exhortó a la comunidad internacional a ejercer presión frente a lo que describió como una “masacre” en Gaza.

Cientos de artistas de Hollywood boicotean a productoras israelíes

Más de mil 800 actores, cineastas y trabajadores de la industria del cine firmaron una carta abierta el lunes 8 de septiembre, en la que se comprometieron a no trabajar con instituciones israelíes que consideran cómplices del “genocidio” en Gaza.

“En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para hacer frente a la complicidad en ese horror implacable”. Film Workers for Palestine

El grupo se comprometió a no trabajar “de ningún modo” con instituciones cinematográficas israelíes. “Esto incluye festivales, cines, emisoras y productoras que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”, precisó el texto.

La carta ha sido firmada por figuras destacadas de Hollywood, como la actriz británica Olivia Colman, el español Javier Bardem, la estadounidense Emma Stone, el mexicano Gael García Bernal y el galardonado director Adam McKay.