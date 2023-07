Shakira, Danna Paola, Ángela Aguilar, Paulina Rubio y Camila Cabello se reúnen en los Premios Juventud 2023

Shakira, Danna Paola, Ángela Aguilar, Paulina Rubio y Camila Cabello coincidieron en los Premios Juventud 2023 este jueves 20 de julio en Puerto Rico. Las famosas se llevaron la noche durante el evento; algunas por sus poderosos discursos, y otras por sus presentaciones en el escenario.

En uno de los momentos cumbres de Premios Juventud, Shakira fue reconocida con el premio Agente de Cambio por la labor de su Fundación Pies Descalzos, una organización enfocada en apoyar la educación en Colombia desde hace más de 17 años.

En el escenario, la cantante habló de los contrastes que existen en el mundo y cómo busca que sus hijos nunca se queden callados ante las injusticias.

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milán “.

Con un vestido de estética industrial, Danna Paola caminó por la alfombra roja de los Premios Juventud 2023. La mexicana lució una prenda de metal que dejaba ver su lencería. ‘La pieza es de Manuel Díaz y son 300 metros de cadena unidos a mano. Tomó más de 100 horas de trabajo tenerlo listo’.

La cantante también subió al escenario donde interpretó canciones como “1Trago”, el segundo sencillo del álbum “XT4S1S”. También cantó junto a Sofía Reyes.

La mexicana cautivo con su potente voz en los Premios Juventud 2023, donde interpretó “Piensa en mi” vestida con un sorprendente vestido rojo.

La cantante de origen cubano fue reconocida como Agente de Cambio por su labor filantrópica hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo. Ya en el escenario, Camila Cabello levantó la voz a favor del planeta.

“Los incendios forestales que han inundado las noticias en estos últimos meses, el blanqueamiento del coral en los arrecifes, honestamente es como si el planeta nos estuviera pidiendo ayuda y nos recuerda que el calentamiento global está aquí, los récords de altas temperaturas”, dijo Camila Cabello, quien lució un vestido negro de escote asimétrico de The Attico.

“Una escritora que yo adoro, Glennon Doyle dijo: ‘Find what breaks your heart and that will be your purpose’, ‘encuentra lo que te rompe el corazón y has de eso tu propósito en la vida’. Por eso, necesitamos de gente que escriba de lo que los conmueve, que no tenga miedo de salir adelante y pelear por hacer un mundo mejor”.

