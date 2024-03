Premios Oscar 2024: estos son los favoritos en las principales categorías

¡Ellos son los favoritos en los Premios Oscar 2024! | Fotos: AFP

El domingo 10 de marzo se llevará a cabo la edición número 96 de los Premios Oscar. La prestigiosa ceremonia marca el fin de la llamada temporada de premios, la cual sirve para establecer cuáles son los principales candidatos y favoritos para llevarse la codiciada estatuilla dorada.

Ellos son los favoritos al Oscar en el “Big Four”

Históricamente, las premiaciones previas al Oscar son la principal referencia para marcar a los favoritos en las principales categorías.

El Golden Globe, los Premios BAFTA y los Critics Choice Awards son la principal referencia al respecto. Sin embargo, en las categorías de actores también tiene un gran peso los Screen Actors Guild (SAG) Awards.

La favorita a ganar el Oscar a Mejor Película

Oppenheimer lidera la lista de favoritos a ganar el Premio Oscar a Mejor Película en 2024. La más reciente cinta de Christopher Nolan se llevó el galardón máximo en las tres premiaciones insignia de la temporada.

Golden Globe a Mejor Película de Drama

Mejor Película en los BAFTA 2024

Mejor Película en los Critics Choice Awards 2024

Una película que podría dar la sorpresa es Poor Things, la cual se llevó el Golden Globe a Mejor Película de Comedia, además de que esta podría ser una revancha para Yorgos Lanthimos, quien se quedó en la orilla en 2019 con La Favorita.

Los favoritos a Mejor Dirección

Al igual que Oppenheimer, Christopher Nolan arrasó en la temporada de premios en la categoría de Mejor Dirección. En este sentido, parece que el también director de Inception e Interstellar podría recibir el primer Oscar de su carrera.

Golden Globe a Mejor Dirección

Mejor Dirección en los BAFTA 2024

Mejor Dirección en los Critics Choice Awards 2024

Martin Scorsese (Los Asesinos de la Luna), Jonathan Glazer (La Zona de Interés), Yorgos Lanthimos (Poor Things) y Justine Triet (Anatomía de una Caída) buscarán dar la sorpresa con sus respectivos méritos.

¿Quién es la favorita a la categoría de Mejor Actriz?

La categoría de Mejor Actriz en los Oscar 2024 es una de las más difíciles para sacar favoritos, pues Emma Stone (Poor Things) y Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna) se dividieron los principales premios de la temporada.

Golden Globe a Mejor Actriz de Drama – Lily Gladstone

Golden Globe a Mejor Actriz de Comedia – Emma Stone

Mejor Actriz en un rol protagónico en los BAFTA 2024 – Emma Stone

Mejor Actriz principal en los Critics Choice Awards 2024 – Emma Stone

Mejor Actriz en un rol protagónico en los SAG Awards 2024 – Lily Gladstone

Emma Stone ganó 3-2 en retrospectiva, aunque Sandra Hüller podría ser el “caballo negro” de la categoría gracias a su interpretación en Anatomía de una Caída. Carey Mulligan (Maestro) y Annette Bening (Nyad) completan las nominadas.

Los favoritos en la categoría de Mejor Actor

Oppenheimer podría llevarse tres de los cuatro premios del “Big Four“, ya que Cillian Murphy también lidera la lista de favoritos en la categoría de Mejor Actor. Sin embargo, Paul Giamatti (The Holdovers) se metió en la pelea al ganar el Critics Choice Awards.

Golden Globe a Mejor Actuación Masculina en un rol protagónico de Drama – Cillian Murphy

Golden Globe a Mejor Actuación Masculina en un rol protagónico de Comedia – Paul Giamatti

Mejor Actor Protagónico en los BAFTA 2024 – Cillian Murphy

Mejor Actor en Critics Choice Awards 2024 – Paul Giamatti

Mejor Actor Protagónico en los SAG 2024- Cillian Murphy

Bradley Cooper (Maestro), Jeffrey Wright (American Fiction) y Colman Domingo (Rustin) están un escalón por debajo de los dos máximos favoritos para la gala del domingo.

Otros favoritos para los Premios Oscar 2024

Establecer favoritos para los Premios Oscar es una apuesta nada segura. Sin embargo, los cinéfilos que tienden a hacer quinielas se sirven de las estadísticas para ganar su propia contienda.

Estas son otras categorías de interés para el público y los máximos candidatos que se consideran con el factor de la temporada de premios:

Los favoritos a Mejor Actor de Reparto en el Oscar 2024

Si hay dudas con respecto al triunfo de Cillian Murphy en el Oscar 2024, en la categoría de Mejor Actor de Reparto hay pocas personas dubitativas con respecto al casi inminente triunfo de Robert Downey Jr. por Oppenheimer, quien ganó todos los premios de la categoría.

Golden Globe a Mejor Actuación Masculina en un rol de reparto de cualquier cinta

Mejor Actor de Reparto en los BAFTA 2024

Mejor Actor de Reparto en los Critics Choice Awards 2024

Mejor Actor en un rol secundario de los SAG 2024

¿Quién ganará a Mejor Actriz de Reparto?

Un caso similar es el de Mejor Actriz de Reparto, en donde Da’Vine Joy Randolph lidera las listas de favoritos gracias a su actuación en The Holdovers y las tendencias de la temporada. Dicha cinta que podría ver uno de sus premios de la noche en esta categoría.

Golden Globe a Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en cualquier película

Mejor Actriz de Reparto en los BAFTA 2024

Mejor Actriz de Reparto en los Critics Choice Awards 2024

Mejor Actriz en un rol secundario en los SAG 2024

Decantada la categoría de Mejor Película Internacional en el Oscar 2024

La Zona de Interés no arrasó en la temporada de premios en la categoría de Mejor Película Internacional, pues Anatomía de una Caída se llevó el Golden Globe y el Critics Choice Award.

Sin embargo, la más reciente cinta de Jonathan Glazer es una ganadora segura, pues Anatomía de una Caída no figura en esta categoría, ya que Francia no la suscribió.

Además, La Zona de Interés figura también en la categoría de Mejor Película e, históricamente, las cintas que tienen esta doble nominación suelen vencer en la sección extranjera. Por ejemplo, pasó con ROMA en 2018.

Los favoritos a Mejor Película Animada

Contrario a lo que se pensaba Spiderman Across the Spiderverse no es la máxima favorita para los Oscar 2024, aunque sí es una de las dos candidatas junto con El Niño y La Garza, la gran favorita de acuerdo con las tendencias.

Golden Globe a la Mejor Película Extranjera – El Niño y la Garza

Premio BAFTA 2024 a la Mejor Película Animada – El Niño y la Garza

Critics Choice Award a la Mejor Película Animada – Spiderman Across the Spiderverse

¿Rodrigo Prieto es favorito al Oscar por Mejor Fotografía?

El único mexicano nominado a los Premios Oscar 2024 es Rodrigo Prieto en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en Los Asesinos de la Luna.

Y aunque La Academia le debe su estatuilla dorada, ya que fue nominado en tres ocasiones anteriores por El Irlandés (2019), Silencio (2016) y Secreto en la Montaña (2005), en esta ocasión tampoco figura entre los favoritos.

Oppenheimer obtuvo el premio por Mejor Fotografía en los Premios BAFTA 2024 y en los Critics Choice Awards, bajo el nombre de Hoyte van Hoytema, quien llega como favorito.