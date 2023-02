Prima de Belinda la llama interesada y revela secretos de la cantante

La famosa cantante Belinda. Foto: Cuartoscuro

Belinda es una de las cantantes más exitosas de México, sin embargo, de nueva cuenta está en la polémica, porque su prima, Stephanie Peregrín, la acusó de ser una persona interesada, según reveló en una entrevista para el programa Chisme No Like.

La prima de Belinda

La joven Stephanie Peregrín reveló que estaba muy entusiasmada de conocer a Belinda, pues, no sabía que tenía una prima, pero, no fue lo que esperaba.

“La primera vez que conocí a mi prima fue en un restaurante, llegó muy tarde, soñaba en conocerla”.

Sin precisar cuándo se conocieron, Peregrín reveló que no fue tan grato conocerla, “era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me mira de arriba a abajo y me dice ‘qué linda’”.

En ese sentido, la joven reveló que Belinda ha sufrido mucho y no le enseñaron a sentir amor por lo demás

“Esa niña está mal (de la cabeza y el corazón) porque es una persona que no tiene sentimientos, no la enseñaron a querer, le falta amor”.

En otro fragmento se reveló que el padre de Belinda la explota y vive de ella, pues, aseguró, sus relaciones amorosas son por puro interés económico.

“Ahora Nacho, su papá, vive de ella, necesita de ella, es la que trae la comida, la mano que le da de comer”.

Stephanie Peregrín es cantante y prima de la famosa intérprete de “Sapito”. Hasta el momento, la ex de Christian Nodal no se ha manifestado, vía redes sociales, sobre los recientes comentarios de su familiar.

Belinda sigue trabajando

Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez protagonizarán una miniserie de ficción basada en los sucesos de la muerte de Paco Stanley. Se desconoce cuál será el personaje que interpreten, pero cada uno dará vida a una persona que estuvo cerca del conductor de televisión que fue asesinado el 7 de junio de 1999.