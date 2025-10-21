| Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

“Juan Gabriel en el Zócalo”, anuncia Secretaría de Cultura CDMX | Foto: Cuartoscuro

El primero de los dos conciertos que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la Ciudad de México durante el próximo mes de noviembre. De esta forma, los fans del “Divo de Juárez” podrán escuchar de nueva cuenta las versiones acústicas de éxitos como “Querida” y “Yo no nací para amar“.

“Revive aquella histórica noche de 1990, cuando Juan Gabriel hizo historia al presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional“, anunció la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México este martes 21 de octubre.

¿Cuándo ver a Juan Gabriel en Bellas Artes desde el Zócalo?

Fecha y hora de “Juan Gabriel en el Zócalo” ¿Cuándo? Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 ¿A qué hora? 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución)

Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución) Dirección: Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06010 Ciudad de México, CDMX. Esta proyección especial en el Zócalo correrá a cargo de Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local. “Incluye tomas nunca antes vistas del archivo personal del ‘Divo de Juárez’, que también forman parte de la serie documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero‘, dirigida por María José Cuevas”, informó la Secretaría de Cultura de la CDMX. Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Proyección especial por el documental de Netflix

La proyección del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega en el marco del estreno de la serie documental que estará disponible solo en Netflix a partir del jueves 30 de octubre.

Dicho documental, dirigido por María José Cuevas, mostrará videos personales y entrevistas inéditas muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante mexicano.

Cabe destacar que, del 29 de mayo al 4 de junio pasados, una cadena de cines mexicana proyectó “Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia