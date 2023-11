VIDEO: Así fue el primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol; hasta invitado de lujo tuvo

Paul McCartney llena el Foro Sol, incluso asistió Lenny Kravitz. FOTO: Getty Images

El Foro Sol en la Ciudad de México (CDMX) se engalanó con la presencia de Sir Paul McCartney, quien ofreció su concierto parte de su gira “Got Back Tour 2023”, entre los asistentes se pudo ver Lenny Kravitz, disfrutando del concierto.

Paul McCartney tiene programados dos conciertos en la CDMX, uno fue este 14 de noviembre, después de haber venido el estadio Azteca en 2017 con su tour “One on ONE”.

Los seguidores del exmiembro de The Beatles, lo han seguido desde su llegada a su estancia sobre un hotel famoso sobre avenida Paseo de la Reforma, por lo que se volvió tendencia su nombre en las redes sociales, mismas que mostraron videos de su llegada.

Welcome back @PaulMcCartney! pic.twitter.com/tdgV29NR3E — Virgilio Ruan (@VirgilioRuan) November 14, 2023

Ver más TUVE A PAUL MCCARTNEY A UNOS METROS DE MI NO LO PUEDO PROCESAR, ES HERMOSO TE AMO CON TODA MI ALMA 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/dewgHAeC9D — 🍏 (@rosauriorex) November 14, 2023

¿Cómo estuvo el concierto de Paul McCartney?

Paul abrió el concierto con la canción “Can’t Buy my Love” en punto de las 21:00 horas en la CDMX su gira “Got Back Tour 2023”, llamada así por ser su regreso a los conciertos luego de la pandemia por COVID-19.

La estrella del cuarteto de Liverpool inspiró a mexicanos y a extranjeros que llegaron a las puertas del Foro Sol para escuchar de sus canciones más populares.

Ver más Paul McCartney en vivo desde el Foro Sol 🥹🩵 pic.twitter.com/Ez5F2ni53l — Ídolos (@_idolosmx) November 15, 2023

Algunos a su llegada fueron con vestimentas alusivas a alguno de los discos de The Beatles, como el clásico “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” donde los cuatro integrantes de la banda posaron por vestimentas muy particulares y coloridas.

Incluso nuestra reportera de UnoTV.com, Sandra Moreno, pudo constatar que hubo más fanáticos de Paul que iban vestidos de color azul, debido a que era el color que vistió en el octavo disco de The Beatles.

En redes sociales hubo quienes presumieron que gracias a su vestimenta les cambiaron los lugares para ver a Paul McCartney en primera fila.

Originalmente íbamos en lugares del general B. pic.twitter.com/4LlzxYWa46 — Lenny Lou (@zeppelinkfloyd) November 15, 2023

A pesar de contar con 81 años de edad, la energía de Paul McCartney fue derrochada en el escenario, donde por casi tres horas cantó y tocó diversos instrumentos musicales como la guitarra, el piano, el bajo y hasta la mandolina.

Ver más Paul McCartney de 81 años, tiene la energía suficiente para dar un show de casi tres horas, tocar el bajo, la guitarra, la mandolina, el ukulele y el piano, y en el camino, hacer llorar a los adultos en el recinto. Que el dios pagano del rock nos lo conserve. pic.twitter.com/Q3BlOOjqaQ — Jorge Leiner (@jorg3leiner) November 15, 2023

¿Lenny Kravitz fue un asistente más al concierto de Paul?

Las sorpresas no solo estuvieron sobre el escenario, pues hubo grabaciones que pudieron dar cuenta de la presencia del popular cantante y músico, Lenny Kravitz.

Se le pudo ver en medio de la gente, aunque con seguridad, pero a ras de piso entre los mexicanos que fueron al concierto.

Las imágenes del inconfundible artista se han vuelto tendencia en las redes sociales y en todo México.

Porque asistió al concierto de Paul McCartney en CDMX.pic.twitter.com/izvbhSOSwr — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 15, 2023

Los primeros reportes indicaron que cerca de 80 mil personas disfrutaron del concierto de Paul McCartney entre asistentes de todas las edades.

El segundo concierto programado se llevará a cabo este jueves 16 de noviembre, donde nos han adelantado que se podrá escuchar “A Hard Day’s Night” y “Something”.