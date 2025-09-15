Elaine Haro rompe el silencio tras salida de La Casa de los Famosos: “Adentro me conocí más”

GENERANDO AUDIO...

Elaine Haro sétima eliminada de La Casa de los Famosos. Foto: Getty

La actriz y cantante, Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, y en su primera declaración fuera del programa fue que se sentía feliz, pues gracias a la experiencia que vivió pudo conocerse más como persona.

La joven confesó que su eliminación fue rara, pues aunque se pudo despedir de sus compañeros, cuando abrió la puerta y no los vio aterrizó en lo que le había sucedido en este show.

Elaine Haro salió como una mejor persona

Elaine Haro comentó que se sentía plenamente identificada previo a entrar a La Casa de los Famosos, pero luego de su participación, prácticamente se redescubrió:

“Me llevo muy buenos momentos, me siento muy orgullosa de mí, porque de verdad te juro me conocí, yo pensé que me conocía, y no es cierto.” Elaine Haro

Elaine Haro rompió en llanto, pero sintiéndose orgullosa de quién es

Luego de atravesar las puertas de la eliminación, Elaine Haro llegó al foro para su segunda entrevista, donde finalmente rompió en lágrimas, pero a la vez se dijo orgullosa de sí misma:

“Me siento muy orgullosa. Tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas fuertes, de si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, pero quiero de hoy en adelante, a partir de esta noche, admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago.” Elaine Haro

La también youtuber y modelo mexicana enfatizó que, tras su participación en La Casa de los Famosos México 2025, ahora pondrá más atención en las cosas que realizará, pues siempre trabajará y luchará por perseguir sus sueños.

Finalmente, la joven agradeció la oportunidad que recibió para formar parte de este reality, donde terminó siendo la séptima eliminada.