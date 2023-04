Prince Royce es hospitalizado por reacción alérgica, así lo dio a conocer

Prince Royce fue hospitalizado en Chile a causa de una reacción alérgica, así lo dio a conocer el propio artista en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el cual acompañó de unas impactantes fotografías en las que mostró las afectaciones que tiene en su cuerpo a causa de este padecimiento.

En su publicación en redes sociales, Prince escribió que esta semana había sido bastante difícil para él y agradeció a la producción de The Voice Chile, toda vez que es el cuarto juez confirmado para formar parte de este proyecto televisivo realizado por Chilevisión y donde comparte créditos con José Luis Rodríguez El Puma, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas, exintegrante de La Ley.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”.