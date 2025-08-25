GENERANDO AUDIO...

Priscila se va de La Casa de los Famosos México 2025. FOTO: Getty Images

Este domingo, la joven modelo, reina de belleza e influencer Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Su salida generó un fuerte impacto entre los habitantes, especialmente en Elaine Haro, quien rompió en llanto al ver la salida de su compañera. La despedida estuvo marcada por el canto de sus compañeros al ritmo de la frase: “ella no camina, ella desfila”.

Quiénes se salvaron de la eliminación

Durante la gala, los habitantes nominados fueron salvándose en diferentes rondas:

Dalílah Polanco fue la primera en obtener el respaldo del público

fue la primera en obtener el respaldo del público La segunda sorpresa fue Mar Contreras , pese a sus diferencias con Dalílah

, pese a sus diferencias con Dalílah El tercero en salvarse fue Alexis Ayala , considerado una figura clave en la temporada

, considerado una figura clave en la temporada Abelito , uno de los favoritos del público, fue el cuarto en regresar

, uno de los favoritos del público, fue el cuarto en regresar Mariana Botas volvió después de pasar por el “carrusel”

volvió después de pasar por el “carrusel” Finalmente, José Luis Rodríguez “El Guana” completó el regreso de los nominados

Así, la eliminada de la semana fue Priscila Valverde.

Los nominados de la cuarta semana

En esta jornada de votaciones, los nominados fueron:

Alexis Ayala

José Luis Rodríguez “El Guana”

Priscila Valverde

Abelito

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

El sinceramiento entre nominados

Por primera vez en la temporada se realizó el “sinceramiento”, dinámica en la que los nominados deben expresar a quién desean fuera de la casa y por qué.

Priscila Valverde señaló a Alexis Ayala , al decir que trata a los integrantes de su cuarto como “peones” y que no desea tener un lazo con él. Ayala decidió no replicar.

señaló a , al decir que trata a los integrantes de su cuarto como “peones” y que no desea tener un lazo con él. Ayala decidió no replicar. Mar Contreras fue directa con Dalilah Polanco, asegurando que muestra varias “máscaras” y no logra conectar con ella por falta de honestidad. Dalilah tampoco respondió y se limitó a agradecer.

Este ejercicio reveló tensiones dentro de la casa, sumando más drama a la cuarta semana del reality.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]