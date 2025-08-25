Priscila Valverde se convierte en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025
Este domingo, la joven modelo, reina de belleza e influencer Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.
Su salida generó un fuerte impacto entre los habitantes, especialmente en Elaine Haro, quien rompió en llanto al ver la salida de su compañera. La despedida estuvo marcada por el canto de sus compañeros al ritmo de la frase: “ella no camina, ella desfila”.
Quiénes se salvaron de la eliminación
Durante la gala, los habitantes nominados fueron salvándose en diferentes rondas:
- Dalílah Polanco fue la primera en obtener el respaldo del público
- La segunda sorpresa fue Mar Contreras, pese a sus diferencias con Dalílah
- El tercero en salvarse fue Alexis Ayala, considerado una figura clave en la temporada
- Abelito, uno de los favoritos del público, fue el cuarto en regresar
- Mariana Botas volvió después de pasar por el “carrusel”
- Finalmente, José Luis Rodríguez “El Guana” completó el regreso de los nominados
Así, la eliminada de la semana fue Priscila Valverde.
Los nominados de la cuarta semana
En esta jornada de votaciones, los nominados fueron:
- Alexis Ayala
- José Luis Rodríguez “El Guana”
- Priscila Valverde
- Abelito
- Dalilah Polanco
- Mar Contreras
- Mariana Botas
El sinceramiento entre nominados
Por primera vez en la temporada se realizó el “sinceramiento”, dinámica en la que los nominados deben expresar a quién desean fuera de la casa y por qué.
- Priscila Valverde señaló a Alexis Ayala, al decir que trata a los integrantes de su cuarto como “peones” y que no desea tener un lazo con él. Ayala decidió no replicar.
- Mar Contreras fue directa con Dalilah Polanco, asegurando que muestra varias “máscaras” y no logra conectar con ella por falta de honestidad. Dalilah tampoco respondió y se limitó a agradecer.
Este ejercicio reveló tensiones dentro de la casa, sumando más drama a la cuarta semana del reality.