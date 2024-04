¿Problemas de dinero? “Gomita” sorprende en transporte público; le llueven críticas

Araceli Ordaz, “Gomita”, sorprende al viajar en transporte. Foto: Cuartoscuro

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, sorprendió a sus fans al optar por el transporte público para llegar a su casa. La famosa compartió su experiencia en redes sociales, en donde dividió opiniones por el “baño de pueblo” que se dio.

Así fue el viaje de “Gomita” en transporte público

“Gomita”, quien enfrenta un pleito legal contra su padre por violencia, comenzó por esperar la combi que la llevaría a su casa. Mientras pasaba la unidad que la llevaría a su destino, Araceli Ordaz confesó que hace mucho que no recurre al transporte. Además, dijo, a ella le gustaría enseñar a sus hijos “como es esta vida de verdad”.

“Yo, hace mucho, no me subo al transporte público. Y sí, en algún momento yo quiero enseñarles a mis hijos qué es no tener nada y que empiecen desde cero, no les voy a poner todo en bandeja de plata. Hay que enseñarles cómo es esta vida de verdad”.

En la grabación compartida en Instagram, “Gomita” reacciona al costo del pasaje, el cual, dice, son 10 pesos y afirma que se trata de un servicio “baratísimo”. Luego de abordar la combi, Araceli quedó maravillada, pues, dijo, tenía un olor agradable.

“Está padrísimo. Huele rico y tiene música”, afirma la famosa para la cámara.

Después del trayecto, y al parecer, sin ser reconocida por el resto de los usuarios, “Gomita” llegó a su destino. La conductora aseguró que disfrutó mucho su viaje, pues le recuerda de dónde viene y le ayda a valorar lo que tiene.

“Llegué a mi hogar. Nunca olvidemos de dónde venimos; es lo más hermoso y lo más bello que siempre voy a recordar. Hace mucho no me subía, es una experiencia muy bonita porque a mí me recuerda, de verdad, de todo lo que vengo y todo lo que tengo, cómo valorarlo. Sin duda alguna es muy bonito, siempre me trae buenos recuerdos”.

“No romanticen esto, por favor”: viaje de Araceli Ordaz divide opiniones

El viaje de “Gomita” en una combi causó revuelo entre los cibernautas, quienes reconocieron que viajar en el transporte público no es divertido y pidieron no romantizarlo.

“No es divertido andar en combi/camión. Es cansado, tedioso, duras mil años ahí y una vez me pegaron los piojos. No romanticen esto, por favor”, “Ridícula, mucha gente lo hace por necesidad. No vengas con tus jaladas de querer darte tu baño de humildad”, “Se dio su baño de pueblo. Evitemos romantizar el transporte público”, “Qué humildad, señores, hasta parece político en campaña, ridícula”, son parte de los comentarios que recibió “Gomita” en redes.