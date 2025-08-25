GENERANDO AUDIO...

Limpieza genera fricciones. FOTO: Getty images | Cuartoscuro

La convivencia en La Casa de los Famosos México se volvió tensa por un tema inesperado: la falta de limpieza. El desorden generó quejas, discusiones y hasta una propuesta de competencia entre “rucos” y “morros”.

Se desarrolló lo que pareciera una batalla generacional por la limpieza en las instalaciones, aunque algunos viven tranquilos con el desorden, hay otros que no aguantan la suciedad.

Dalila Polanco y Facundo lanzan reclamos

Durante una charla con Alexis Ayala, Dalila Polanco explotó y afirmó:

“Ahora sí, le valió tres kilos de pij$%&”.

Por su parte, Facundo reveló que tuvo que limpiar los pelos de la regadera porque el agua no corría. En su revisión mostró la acumulación de cabellos que provocaban el problema.

Dalila también se quejó de los trastes sucios que dejaron algunos de sus compañeros.

Facundo propone “Rucos contra Morros”

Cansado de la situación, Facundo sugirió un reto: “Rucos contra Morros” para comprobar quién de los dos grupos está mejor educado en la limpieza y el orden dentro de la casa.

El conflicto se intensificó cuando señalaron a Aaron Mercury, quien dejó cabellos regados después de cortarse el pelo.

Mar rompe el acuerdo y limpia la casa

Aunque se había establecido que viernes, sábado y domingo nadie limpiaría, Mar no soportó el desorden y decidió barrer y ordenar la casa.

Además, mintió a Dalila asegurando que la limpieza la habían hecho los más jóvenes, quienes también incurrieron en la mentira.

El desorden, la suciedad y las mentiras han generado más conflictos dentro del reality show. La división entre “rucos” y “morros” parece crecer, convirtiendo la limpieza en un nuevo foco de discusiones en La Casa de los Famosos México.