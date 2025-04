Público arremete contra Luis R. Conriquez por negarse a cantar corridos en Texcoco

GENERANDO AUDIO...

Presentación de cantante en Texcoco terminó en destrozos. Cuartoscuro / Ilustrativa

El escenario del palenque en la Feria del Caballo de Texcoco se convirtió en un caos total, luego de que se registraran destrozos y conatos de enfrentamiento durante la presentación del cantante Luis R. Conríquez.

Todo comenzó cuando el intérprete de música regional notificó al público que no cantaría algunos de sus corridos, debido a la legislación en el Estado de México que prohíbe presentaciones que hagan apología del delito.

Los asistentes mostraron su inconformidad y exigieron al cantante y a sus músicos interpretar las canciones, sin embargo, él ignoró las peticiones.

“No hay corridos, me voy para la casa mejor. Si me gritan, me voy”, se le escucha decir a Conríquez ante los abucheos del público en un video difundido en redes sociales.

Atacan escenario en Texcoco tras negativa de corridos

El cantante intentó continuar con su show, pero las personas en el recinto comenzaron a lanzar botellas de cerveza, basura y sillas contra el escenario.

El mobiliario y las instalaciones resultaron dañados, al igual que los instrumentos de los músicos que acompañaban a Luis R. Conríquez.

Los organizadores decidieron terminar con el evento, con el apoyo de elementos de seguridad desalojaron al público. Sin embargo, los elementos en el recinto se enfrentaron a los asistentes, incluso se puede notar que agreden a una mujer en otro video.

El cantante no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido, sin embargo, ya había advertido a su público que no iba a interpretar narcocorridos:

“Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner la reglas, pero verdad es esa que no va haber corridos corridos en los eventos de aquí pa’ delante en cualquier artista plebes. Ánimo los quiero mucho, la gente que nos quiere y nos ve bien hasta con bachatas nos va a seguir”, escribió en facebook antes de su presentación.

¿Qué dice la legislación en el Estado de México sobre los narcocorridos?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México giró oficios a los Ayuntamientos de Tejupilco, Texcoco y Metepec, donde se celebran eventos masivos, con el objetivo de frenar la promoción de la apología del delito en espectáculos públicos.

Actualmente, el Código Penal del Estado de México contempla sanciones de hasta seis meses de prisión para quien promueva este tipo de conductas.

En su Capítulo V, el Artículo 211 Bis señala que quien incite públicamente a cometer un delito, o haga apología del mismo o de algún vicio, puede recibir de tres a seis meses de cárcel y de treinta a sesenta días de multa. Si se llegara a cometer el delito instigado, la pena será la correspondiente al acto consumado.

Hasta ahora, los organizadores de la Feria Internacional del Caballo no han emitido ninguna postura oficial tras los hechos ocurridos durante la presentación de Luis R. Conríquez.

