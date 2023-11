Pulp le regala Pulparindos a sus fans mexicanos en el Corona Capital 2023

Pulp regala Pulparindos en el Corona Capital 2023 – Foto: X (@felicorrales) y UnoTV

Pulp, banda británica liderada por Jarvis Cocker, fue uno de los eventos centrales del primer día del Corona Capital 2023. Como regalo a los miles de aficionados mexicanos que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el vocalista arrojó Pulparindos al público.

Durante una hora con 20 minutos, Pulp tocó un repertorio variado frente a los mexicanos que llenaron y desbordaron el Escenario Vans del Corona Capital. Unotv.com estuvo presente y te contamos todo sobre este concierto.

¡Pulp le regala Pulparindos a sus fans mexicanos!

Jarvis Cocker se mostró conmovido por el apoyo de una audiencia que ha apoyado a la banda durante casi 40 años. Antes de tocar “Do you remember this time?“, el vocalista sacó una caja de Pulparindos y se los regaló a sus fans.

Los dulces mexicanos fueron una forma tangible para reconocer a la gente, pues antes de interpretar la canción, se la dedicó a aquellos que la escucharon por primera vez en 2012 en el Palacio de los Deportes.

Acto seguido, comenzó a lanzar Pulparindos mientras la muchedumbre alzaba los brazos para atrapar uno y nunca comérselo, sino para presumir que fue un regalo de Pulp.

¿Cuál es la razón de este regalo en el Corona Capital 2023?

En una breve intervecnión, Cocker explicó que, durante su estancia en la Ciudad de México por el Corona Capital 2023, múltiples seguidores los han visitado en el hotel.

Ahí, los mexicanos le explicaron que el fandom de Pulp en México es conocido como los “Pulparindos“, por lo que compraron una caja de estas golosinas en honor a ellos.

De esta forma, quienes usaban sus máscaras de Jarvis en la cara o en la cabeza, se fueron al siguiente número con la sensación de que su héroe se acordó de ellos.

Así fue el show de Pulp en la Ciudad de México

“I spy” y “Disco 2000” fue el mensaje de bienvenida que Pulp le dio al público que se dio cita para el Corona Capital 2023, el cual no sabía que se aproximaba un presente mayor.

El nombre “Background noise” era desconocido hasta el momento, pero esa fue la mejor parte. Sin muchas expectativas de que pudiera suceder, el grupo tocó esta nueva y exclusiva canción.

Desde las 22:10 horas, tiempo en que Pulp salió al escenario, la banda interpretó 14 canciones aderezadas por mensajes de Jarvis Cocker que brincó, bailó y corrió de arriba a abajo. Este fue su setlist completo:

I spy Disco 2000 Background Noise Pink Glove Weeds Weeds II (The Origin of the Species) F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E Sorted for E’s & Wizz This is hardcore Do you remember the first time? Babies Sunrise Underwear Common People

Los oriundos de Sheffield, Inglaterra, siguieron la regla no escrita de dejar lo mejor para el inicio y el final, aunque el baile no cesó, sobretodo por parte de los “Pulparindos” que se quedaron todo el día para esperar la hora marcada.

Cuando llegó “Common People” a los oídos de la gente común, el suelo se cimbró. Seguramente se sintió hasta la ciudad natal de los ingleses, aunque es un hecho que Cocker y compañía lo sintieron hasta en la ropa interior.