¿Qué condiciones tendrá que cumplir “Diddy” cuando salga de prisión?

GENERANDO AUDIO...

Sean “Diddy” Combs pasará cuatro años en prisión.

El productor musical Sean “Diddy” Combs enfrentará cinco años de libertad supervisada tras cumplir una condena de cuatro años en prisión federal, esto como parte de las restricciones impuestas por un tribunal estadounidense, según documentos judiciales citados por Forbes y Associated Press.

Las medidas incluyen prohibiciones especiales, tratamiento psicológico y fiscalización financiera, tras ser hallado culpable por cargos relacionados con prostitución en 2024.

Combs, fundador de Bad Boy Records y una figura clave en la industria del hip hop, fue sentenciado por el juez federal Arun Subramanian, quien reconoció la gravedad del daño causado a las víctimas, incluida su exnovia Cassie Ventura.

¿Qué condiciones deberá cumplir Diddy en libertad supervisada?

Las restricciones impuestas por el tribunal buscan mantener un estricto control sobre Diddy durante los cinco años posteriores a su salida de prisión. Estas son las condiciones clave:

Prohibición total de contacto con las víctimas , incluyendo cualquier tipo de comunicación directa o a través de terceros

, incluyendo cualquier tipo de comunicación directa o a través de terceros Revisión de sus dispositivos electrónicos, propiedad y persona si los oficiales de libertad condicional tienen una “sospecha razonable” de que viola alguna regla

si los oficiales de libertad condicional tienen una “sospecha razonable” de que viola alguna regla Tratamiento obligatorio en un centro de salud mental para pacientes ambulatorios

en un centro de salud mental para pacientes ambulatorios Participación en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias

Finalización de un programa contra la violencia doméstica

Entrega de su información financiera cuando sea solicitada por su oficial de libertad condicional

cuando sea solicitada por su oficial de libertad condicional Prohibición de poseer armas de fuego y de relacionarse con personas involucradas en actividades delictivas

¿Por qué fue condenado Sean Combs?

Diddy fue acusado en 2024 por transporte con fines de prostitución, aunque fue absuelto de cargos más graves, como crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle significado cadena perpetua.

La fiscalía había pedido 11 años de prisión, pero el juez Subramanian dictó una sentencia de 50 meses (poco más de cuatro años) y una multa de 500 mil dólares.

Durante la audiencia, el juez expresó su apoyo a las víctimas: “A la Sra. Ventura y a los otros valientes sobrevivientes que se presentaron, quiero decirles primero: los escuchamos”, declaró Subramanian.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Diddy: disculpas y tratamiento antes de la sentencia

Antes de conocer su sentencia, Sean Combs pidió disculpas públicamente a Cassie Ventura y a una víctima identificada como “Jane”, a través de una carta enviada al tribunal. En ella, reconoció haber estado “perdido en las drogas y el exceso”, y aseguró que está tomando medidas para cambiar.

“Estoy en terapia obteniendo herramientas para lidiar con mi abuso de drogas y problemas de ira del pasado”, escribió el productor.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Sus abogados solicitaron que Combs cumpla su condena en FCI Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey, que cuenta con programas de rehabilitación para el abuso de sustancias, según informó AP.