Werevertumorro sufre discriminación en aeropuerto de Miami, Estados Unidos, pero logra grabar parte de lo sucedido para después exponer su caso en redes sociales.

Werevertumorro compartió esta experiencia en la terminal aérea, mediante el canal de YouTube MUYFUERADELUGAR, dedicado al deporte y difusión de noticias, análisis y opinión de las mismas.

Werevertumorro sufre discriminación en aeropuerto de Miami al momento de querer rentar un auto “Tenemos problemas con Avis (compañía que renta autos), al parecer es más difícil rentar coche si eres mexicano”, señala el youtuber.

Y es que, cuando Gabriel Montiel (Werevertumorro) se acerca al mostrador para el trámite de la renta de un vehículo, el personal de Avis le negó tal solicitud pese a que ya había realizado el pago.

La sorpresa que se llevó el joven mexicano fue que la negación fue por presuntos robos que estaban cometiendo personas con licencias de conducir mexicanas. Por tal motivo, al presentar la suya, a Werevertumorro le impidieron el acceso al auto que ya había pagado por rentar:

“Tenemos un nivel de crimen con licencias mexicanas, que están robando los carros, no estoy diciendo ustedes particularmente, pero en esta localidad con licencias mexicanos están robando.”

El caso sigue bajo sospecha, cuando el youtuber alega que dicho impedimento por la licencia mexicana debía estar en el reglamento, o se debería negar desde el instante en que se intenta adquirir el servicio en la página web.

El presunto empelado indica que sí existe, y se cree que las personas por eso deben leer los términos de condiciones.

Al sentir que Werevertumorro sufría discriminación en aeropuerto de Miami, al momento que le leen el reglamento, el youtuber pide verlo, pero se lo impiden y sólo le dicen lo que viene escrito en inglés. Más adelante el mismo Gabriel comenta que le dijo otra cosa:

“Cuando me está enseñando su memo, no decía eso, decía que tenía que tener la información de vuelo, no decía que tenía que pegar.”

Werevertumorro