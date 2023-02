¿Qué dice “Kill Bill” de SZA, la canción que dedicó Shakira y a qué película hace referencia?

La cantante SZA se inspiró en la cinta “Kill Bill”. Foto: Getty Images/Miramax

Shakira publicó un video mientras trapea el piso de su cocina y la canción que se escucha de fondo, y que canta la colombiana, es Kill Bill de la estadounidense SZA, pero ¿qué dice la letra y a qué película del director Quentin Tarantino hace referencia?

¿Qué dice la letra de “Kill Bill” de SZA?

La canción “Kill Bill” de SZA habla sobre una mujer dolida por haber perdido al hombre que amaba y porque él ha encontrado la felicidad al lado de otra, por eso, cientos de fans de Shakira señalaron que la melodía iba dedicada a su expareja Gerard Piqué, de quien se separó el año pasado, y empezó una relación con Clara Chía Martí.

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida.

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz.

Odio verte feliz si no soy yo la razón.

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura.

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti.

Si yo no puedo tenerte, nadie debería.

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea.

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo.

Prefiero estar en la cárcel que sola.

Tengo la sensación de que es una causa perdida.

Tengo la sensación de que realmente la amas.

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba.

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales.

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance.

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta.

Ahora estoy admirada, a ver hasta donde llega mi paciencia.

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso.

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura.

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti.

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará.

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea.

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo.

Prefiero estar en la cárcel que sola.

Lo hice todo por amor (amor).

Lo hice todo sin drogas (drogas) Lo hice todo sobria.

Lo hice todo por nosotros, oh.

Lo hice todo por amor (amor)Lo hice todo sin drogas (drogas).

Lo hice todo sobria.

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?.

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea).

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago).

Prefiero estar en el infierno que sola.

¿A qué película hace referencia la canción de SZA?

El video de la canción “Kill Bill” de SZA es un cortometraje lleno de referencias al clásico de Quentin Tarantino protagonizado por Uma Thurman. Sin embargo, la artista no interpreta el papel de Beatrix Kiddo (alias La Mamba Negra o La Novia), sino el de otro personaje secundario de esta película.