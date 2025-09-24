¿Qué dice la canción de Pokémon, usada en detención de migrantes en Estados Unidos?

GENERANDO AUDIO...

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó la canción de Pokémon en un video donde dio a conocer la detención de migrantes, donde incluyó también la frase “Gotta Catch ‘Em All” (Atrápalos a todos).

La grabación reflejó el parte del trabajo que ha realizado el ICE durante las redadas migratorias que implementa en la Unión Americana, y donde las personas detenidas son expuestas en “cartas” donde se explica por qué de su captura.

¿Qué dice la canción de Pokémon?

Tras la polémica que se generó por el uso de la canción de Pokémon, por parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, aquí te compartimos la letra en español, misma que buscan tenga relación por la búsqueda para “atraparlos todos ya”:

Tengo que ser siempre el mejor,

Mejor que nadie más,

Atraparlos mi prueba es,

Entrenarlos, mi ideal.

Yo viajaré de aquí a allá,

Buscando hasta el fin,

Oh, Pokémon, yo entenderé,

Tu poder interior.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (solos tú y yo),

Nuestro destino así es,

Pokemón.

Gran amigo es,

En un mundo por salvar.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (mi amor es real),

Nuestro valor vencerá,

Te enseñaré y tú también,

Pokémon,

Atraparlos ya (atraparlos ya).

Un nuevo reto perseguir,

Con mucho más valor,

Día a día he de pelear,

Hasta ser el mejor.

Síganme, la hora llegó,

Yo soy el mejor,

Pelearemos hombro con hombro,

Siempre ha sido nuestro ideal.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (solos tú y yo),

Nuestro destino así es,

Gran amigo es,

En un mundo por salvar.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (mi amor es real),

Nuestro valor vencerá,

Te enseñaré y tú también,

Pokémon,

Atraparlos ya (atraparlos ya).

Atraparlos ya,

Atraparlos ya,

Atraparlos ya.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (solos tú y yo),

Nuestro destino así es,

Gran amigo es,

En un mundo por salvar.

Pokémon,

Tengo que atraparlos (mi amor es real),

Nuestro valor vencerá,

Te enseñaré y tú también,

Pokémon,

Atraparlos ya (atraparlos ya),

Pokémon.

¿Qué es Pokémon?

Pokémon es una franquicia global de entretenimiento que engloba videojuegos, series animadas, películas, juegos de cartas, mercancía, aplicaciones y más dirigidas al público joven, niñas y niños.

La primera entrega de la marca vio la luz el 27 de febrero de 1996 con los títulos Pokémon Rojo y Pokémon Verde para la consola Game Boy.

El anime fue lanzado de manera oficial el 1 de abril de 1997, con un total de 1332 episodios.

La historia inicial narra el viaje de Ash Ketchum, joven entrenador Pokémon de Pueblo Paleta, que busca convertirse en un maestro Pokémon, para lo que tendrá que atrapar la mayor cantidad de estos “monstruos de bolsillo” que asemejan animales con habilidades sorprendentes en un mundo de fantasía.

La serie se basa en la historia creada para los videojuegos por Satoshi Tajiri, distribuida por Nintendo.

Esta serie tuvo tanto éxito entre los espectadores que fueron realizadas 23 películas relacionadas con el relato, además de una gran mercadotecnia que continúa en expansión.

Incluso existe la versión Pokémon Go que aún se juega en diversos países del mundo a través de los dispositivos móviles y que fue lanzada el 6 de julio de 2016.

La Pokémon Company International es la entidad que gestiona el Pokémon fuera de Asia, como marca, licencias, marketing, juegos y productos autorizados, a quien le han pedido en redes sociales demande a ICE por el uso del nombre, la canción e imágenes de la serie, aunque no hay una postura oficial hasta el momento sobre el video que ha causado indignación, sobre todo en el público latino.