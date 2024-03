¿Qué dicen las nuevas letras de “Las mujeres ya no lloran” de Shakira?

Shakira lanza su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”. Foto: AFP

Shakira está a unas horas de lanzar su nuevo disco llamado “Las mujeres ya no lloran”, donde vienen los éxitos ya conocidos como “TQG” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Además de los 7 sencillos previamente lanzados, la nueva producción discográfica de Shakira incluye 8 nuevas composiciones.

Ver más

Las canciones de “Las mujeres ya no lloran”

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)

¿Qué dicen las nuevas canciones de Shakira?

Una de la nuevas canciones de Shakira que destaca es la última que le dedica a su expareja Gerard Piqué, y padre de sus dos hijos, y se llama “La última”.

“Es una balada. Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort”, dijo.

En un entrevista que le dio la cantante a The New York Times calificó a Gerard Piqué como Voldemort.

“Última. A buen entendedor…”, escribió la colombiana en sus redes sociales donde compartió un video como adelanto con parte de la letra de la canción.

Ver más

Otra de las canciones de Shakira es una colaboración con Carbi B en “Puntería”, la cual es la primera del disco y está orientada a la pista de baile; la interpretes cantarán en español e inglés.

“Tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa’ que quede rendi’a, rendi’a”.

En “Tiempo sin verte” combina los sonidos del pop, la cual tendrá una letra romántica “llevo tiempo sin verte, y no pasa un día que no pienso en ti”, dice la canción, en medio de sonidos bailables que la cantante describió como “un sonido que siento muy mío”.

“Llevo tiempo sin verte, y no pasa un día que no piense en ti”, dice la canción. Mientras que la descripción del video indica que la cantante eligió el ritmo como: “Un sonido que siento muy mío”.

El nuevo disco viene una segunda colaboración con el productor argentino Bizarrap llamada “La fuerte” donde hay claras referencias a las respuestas machistas que ha recibido en los dos últimos años por sus lanzamientos dirigidos contra Piqué.

“Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente, que aparente”.

Sobre su nueva colaboración con Rauw Alejandro en “Cohete”, Shakira expresó: “es un pop muy liviano, es un pop más ligero. Una canción que tiene un sonido retro, un poco de funk, pero todo mezclado dentro un contextos dance y electrónico.

La canción “Entre paréntesis” con el Grupo Frontera es una homenaje al regional mexicano, género que le gusta mucho a la cantante colombiana.

“Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más.Ya no hace falta que aparentes si pusiste el final entre paréntesis”.

En “Cómo, dónde y cuándo” la artista regresa al rock y definió a la canción como “uno de los temas más rock de este proyecto” y que además “es un canción realista pero también optimista”.

“Entre la rutina y el estrés. La vida es una perra. Ya lo sé. Pero por cada flor marchita. Una siempre vuelve a nacer”.

Sobre “Nassau”, capital de Bahamas, donde la cantante tiene una propiedad y cuentas con diversas actividades económicas, la canción habla de una nueva persona que le hace creer en el amor.

“Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado”.

“Las mujeres ya no lloran” tendrá cuatro ediciones: diamante, rubí, esmeralda y zafiro.