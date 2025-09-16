¿Qué es el Festival de Sundance, fundado por Robert Redford?

GENERANDO AUDIO...

Robert Redford en una conferencia del Festival de Sundance en 2014. Foto: Reuters

El Festival de Cine de Sundance se inauguró en 1978 utilizando la imagen del actor Robert Redford, quien hoy falleció a la edad de 89 años mientras dormía, sin que se especificara una causa concreta.

El nombre de este festival se dio por el personaje que Redford interpretó en el año de 1969 en la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. La participación del actor fue dundamental para atraer estudios y distribuidores que, de otra manera, quizá no habrían apoyado la iniciativa.

¿Qué es el Festival de Sundance?

Es un festival cinematográfico internacional que se celebra anualmente las últimas dos semanas de enero en el poblado de Park City, cerca de Salt Lake City, la capital del estado de Utah, en Estados Unidos.

El Festival de Sundance reúne a narradores y audiencias originales que buscan nuevas voces y perspectivas. Su programa anual incluye reportajes dramáticos, documentales, cortometrajes y contenido episódico. También organizan conversaciones diarias con cineastas, se realizan mesas redondas y otros eventos.

Desde 1985, cientos de películas lanzadas en el Festival han pasado a ser aclamadas por la crítica y llegan a nuevos públicos en todo el mundo.

Premios y jurados

La culminación del Festival de Cine de Sundance es mediante una ceremonia de entrega de premios, donde ganar un premio en este evento puede cambiar la vida de un cineasta y puede llamar la atención sobre las historias impactantes que de otra manera no habrían llegado a audiencia más amplia.

Las películas tanto en las categorías de competición documental como dramática son elegibles para una variedad de prestigiosos premios otorgados por los jurados, formados por individuos con puntos de vista originales y diversos de la comunidad cinematográfica mundial.

Además, se invita al público a votar por sus favoritos con cinco Premios de la Audiencia, entregados a una película en cada una de las cuatro categorías de competición y la categoría NEXT, así como el Premio Favorito del Festival, elegido de cualquier categoría.

¿Cuándo es el próximo Festival de Cine de Sundance?

El Festival de Sundance de 2026 está programado por el 22 de enero en Park City, Utah. Pero, a partir de enero de 2027, este evento se celebrará en Boulder, Colorado, así lo señala su sitio web.