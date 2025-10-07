GENERANDO AUDIO...

La plataforma digital Tiny Desk Concert está en la mira de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica, después de la presentación de la banda chilena de títeres y humanos, 31 Minutos.

En redes sociales, el hashtag #TinyDesk lideraba las tendencias este 6 de octubre, mientras que en el canal de YouTube de la plataforma, la presentación de 31 Minutos superaba los 2.2 millones de vistas.

Aunque Tiny Desk ha cobrado popularidad entre los amantes de los acordes, las rimas y las melodías, aún hay quienes desconocen de qué se trata este espacio digital-musical que nació hace más de 16 años y en el cual todos los artistas quieren participar.

¿Qué es Tiny Desk y cuál es su origen?

Cuenta la historia musical, aquella que pocas veces queda registrada en los libros de texto, que en 2008, después de haber asistido a un concierto de la entonces artista emergente de folk Laura Gibson en un bar donde nadie prestaba atención al concierto, un enojado Bob Boilen, entonces director del programa musical estrella de NPR, All Things Considered, invitó a la cantante a presentarse en un ambiente que ella mereciera… aunque, en realidad, no contaba con el espacio.

Boilen, junto con el editor de NPR Music, Stephen Thompson, y la casa productora del programa, fraguaron la idea de que Gibson, pionera de Tiny Desk, se presentara en su oficina, en Washington, frente a su escritorio. Allí la entrevistaron y grabaron las canciones que interpretó. Nadie imaginaba que años después, en ese mismo espacio, se presentarían artistas de la talla de Becky G, T-Pain, Bono, Taylor Swift y Alicia Keys, por mencionar algunos.

Tras la presentación de Gibson, el video subido a la página de NPR Music comenzó a tener cierto éxito (hoy, miles lo visualizan). Sin embargo, al inicio, la idea no era realizar una serie, hasta que unas semanas después el cantante de rock-folk Vic Chesnutt, quien estaba en Washington, se subió al proyecto y grabó el segundo video de Tiny Desk. Lo demás es historia.

El éxito los alcanzó

Tras las presentaciones de Laura Gibson y Vic Chesnutt, el programa comenzó a recibir cientos de correos de artistas y bandas emergentes que deseaban grabar su sesión de Tiny Desk, lo que llevó a sus creadores a establecer ciertas reglas que, según medios como Los Angeles Times, aún se mantienen:

El concierto es sin fines de lucro y quien se presente no recibe un pago.

No se permiten equipos que amplifiquen la voz ni auto-tune (el rapero T-Pain se deshizo de esta herramienta tecnológica en su concierto y dejó perplejos a todos).

Todos los miembros de la banda, aun siendo decenas de títeres y personas, como en el caso de 31 Minutos, deben caber en la pequeña oficina, detrás del escritorio que encumbró a Bob Boilen en la industria del espectáculo.

Los conciertos deben durar alrededor de 20 minutos.

¿Por qué ahora todos quieren ser parte de Tiny Desk?

El espacio, que nació de “un coraje por no haber podido escuchar a una cantante de folk de manera adecuada”, ahora es considerado un fenómeno de la cultura pop. Comenzó a viralizarse en 2009 cuando Tom Jones expresó su interés en participar.

Todo explotó, según una cronología realizada por Los Angeles Times, cuando T-Pain se presentó en la oficina, siendo el primer rapero en hacerlo. Esto abrió la puerta para que artistas de más géneros como R&B, pop y música latinoamericana tuvieran cabida en el espacio, convencionalmente destinado a nichos menos convencionales y más independientes.

Con un escenario que ha cambiado con el paso de los años, y con artistas independientes y emergentes aún entre sus filas, Tiny Desk generó su estatus “de culto” gracias a su curaduría musical, el telón de fondo sin grandes producciones y la forma en que los artistas, tratados por igual sin importar sus miles de likes o Grammys ganados, enfrentan actuaciones con restricciones.

Para los artistas noveles, Tiny Desk significa una plataforma que puede catapultar su carrera; para los consagrados, un espacio donde, según el rapero 2 Chainz, “se conectan con la cultura”, además de presentar una faceta diferente que queda para la historia.

