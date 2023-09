¿Qué fue de Benito Castro, actor que hizo al “Papiringo”?

Benito Castro se ganó el cariño del público por su divertida dupla con María Elena Saldaña, mejor conocida como la “Güereja”. El actor, recordado por su personaje del “Papiringo”, con el que consagró su carrera de varias décadas dentro de la pantalla chica, se encuentra en la polémica por aceptar que consumía drogas con Paco Stanley, conductor asesinado hace más de dos décadas.

El actor reconoció que él era quien llevaba las drogas y las consumía con el popular conductor, de quien se ha hecho un documental y, próximamente, se espera el estreno de una serie.

“Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije: ‘No, yo le daba a él’. O sea, el que la traía era yo. No nada más era cocaína, también era marihuana, y tragaba alcohol como contratado. Pero mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años que nada de nada. Es más, cuando murió Paco Stanley, yo ya no consumía cocaína”.

Benito Castro.