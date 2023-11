¿Qué hace Mary Boquitas actualmente, dónde vive y quién es su pareja? Aquí todos los detalles

Mary Boquitas, involucrada en el clan Trevi-Andrade. Foto: Cuartoscuro

María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, fue una de las señaladas en la polémica que alcanzó a Gloria Trevi y Sergio Andrade en el caso que los llevó a prisión por varios años, primero en Brasil y luego en México. Pero, ¿qué ha sido de la mujer? Unotv.com te da los detalles.

¿A qué se dedica Mary Boquitas actualmente?

Después de haber salido de prisión tras varios años junto a Gloria Trevi, Mary Boquitas trató de continuar con su carrera en el mundo del espectáculo y lanzó dos discos: “Raquenel” (2005) y “Puro Corazón” (2010).

Hace seis meses, Mary Boquitas lanzó un proyecto al que llamó “En boca cerrada”, en donde compartió parte de lo que vivió cuando era parte del llamado Clan Trevi-Andrade.

“Atrás quedaron los muros de esa cárcel rodeada de la desolación del desierto que había sido mi hogar por casi dos años. Atrás quedó el último abrazo que me di con la mujer, amiga, enemiga y hermana forzada con quien compartí cada minuto de mi existencia durante dos décadas. Atrás quedó el hombre que me enamoró a los 14, con el que me casé a los 15 en contra de los deseos de familia, el hombre que me castigó, sometió y moldeó a su manera. El hombre que se metió en cada rincón de mi mente, de mi alma y de mi ser para destrozarme”. Mary Boquitas, en el primer episodio de su pódcast.

La famosa es muy activa en redes sociales, en donde comparte decenas de fotografías en las que se muestra feliz.

Además, Mary Boquitas comparte algunas publicaciones en donde muestra sus dotes en el canto.

¿Dónde vive Mary Boquitas?

Luego de su salida de prisión, Mary Boquitas dejó México y se sabe que ahora vive en Estados Unidos, en donde ha llegado a salir en algunos programas de televisión para presentar sus proyectos.

Rehizo su vida: ¿con quién tiene una relación Mary Boquitas?

Luego de haber estado casada con Sergio Andrade, cuando ella era una menor de edad, y tras su paso por la prisión por acusaciones de corrupción de menores, Mary Boquitas rehizo su vida, según reportes.

En abril de 2023, la revista TvNotas reportó que, para finales del año, Mary contraerá matrimonio con Jesús Antonio, un hombre con el que mantiene una relación y al que, dijo, es el “amor más bonito”.

“Dios me bendijo con el amor más bonito que es el de mi pareja, el apoyo incondicional que me da, la fortaleza que me empuja, emocionalmente estoy en paz, tranquila y bien emocionalmente. Me ha ayudado muchísimo, nos admiramos, nos apoyamos, nuestras familias nos aman, y creo que llegó a complementar ese lado que me faltaba”, reveló la famosa para la revista de circulación nacional.